Implante Huginn com instalação em um clique.
Plataforma de automação auto-hospedada para construir agentes de monitoramento inteligentes que monitoram a web e agem em seu nome.
Escolha um plano VPS para Huginn
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Huginn
Huginn é uma plataforma de automação de código aberto que permite criar agentes para monitorar sites, rastrear mudanças de dados, agregar conteúdo e executar fluxos de trabalho de várias etapas — tudo em sua própria infraestrutura. Pense nele como um IFTTT ou Zapier auto-hospedado, sem limites de taxa e sem taxas de assinatura. Os agentes podem observar eventos, transformar e rotear dados entre serviços, enviar notificações e coordenar pipelines complexos através de uma interface web visual.
Executar o Huginn em seu VPS significa que os fluxos de trabalho de automação são executados de forma confiável 24 horas por dia, com acesso total a sistemas internos e fontes de dados privadas que serviços de automação baseados em nuvem não conseguem alcançar, mantendo suas chaves de API e lógica de negócios inteiramente sob seu controle.
Huginn: principais recursos
Criador de Agente Personalizado
Crie agentes de monitoramento e automação através de uma interface visual sem escrever código, conectando serviços web e fontes de dados em fluxos de trabalho.
Monitoramento de sites
Acompanhe as mudanças de conteúdo em qualquer site e dispare ações quando os preços caírem, notícias aparecerem ou palavras-chave específicas forem detectadas.
Execução Agendada
Execute agentes em agendamentos tipo cron ou acione-os por eventos, garantindo que automações sensíveis ao tempo nunca percam sua janela.
Transformação de Dados
Filtrar, analisar e reformatar dados entre as etapas usando agentes de transformação integrados que lidam com padrões JSON, XML e regex.
Suporte a Múltiplos Usuários
Permissões baseadas em função permitem que as equipes compartilhem e colaborem em fluxos de trabalho de automação sem expor credenciais confidenciais de agente.
Por que executar Huginn na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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