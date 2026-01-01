Huginn é uma plataforma de automação de código aberto que permite criar agentes para monitorar sites, rastrear mudanças de dados, agregar conteúdo e executar fluxos de trabalho de várias etapas — tudo em sua própria infraestrutura. Pense nele como um IFTTT ou Zapier auto-hospedado, sem limites de taxa e sem taxas de assinatura. Os agentes podem observar eventos, transformar e rotear dados entre serviços, enviar notificações e coordenar pipelines complexos através de uma interface web visual.

Executar o Huginn em seu VPS significa que os fluxos de trabalho de automação são executados de forma confiável 24 horas por dia, com acesso total a sistemas internos e fontes de dados privadas que serviços de automação baseados em nuvem não conseguem alcançar, mantendo suas chaves de API e lógica de negócios inteiramente sob seu controle.