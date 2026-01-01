Mailtrain é um aplicativo de newsletter de código aberto e auto-hospedado, construído em Node.js, com suporte para campanhas de e-mail em larga escala. Ele oferece gerenciamento completo de lista de assinantes, segmentação, modelos de e-mail baseados em MJML, teste A/B, automação de campanhas e análises detalhadas — tudo funcionando em uma infraestrutura que você controla.

Ao contrário das plataformas de e-mail SaaS que cobram por assinante ou por envio, o Mailtrain oferece capacidade de envio irrestrita através do seu próprio provedor SMTP. Seus dados de assinantes, histórico de campanhas e análises de engajamento permanecem no seu próprio VPS, sem taxas por e-mail e sem bloqueio de fornecedor. Esta implantação inclui MariaDB, Redis e MongoDB para uma operação completa e pronta para uso.