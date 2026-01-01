Implante Mailtrain com instalação em um clique.
Plataforma de newsletter auto-hospedada para criar, agendar e enviar campanhas de e-mail em massa para listas de assinantes.
Escolha um plano VPS para Mailtrain
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mailtrain
Mailtrain é um aplicativo de newsletter de código aberto e auto-hospedado, construído em Node.js, com suporte para campanhas de e-mail em larga escala. Ele oferece gerenciamento completo de lista de assinantes, segmentação, modelos de e-mail baseados em MJML, teste A/B, automação de campanhas e análises detalhadas — tudo funcionando em uma infraestrutura que você controla.
Ao contrário das plataformas de e-mail SaaS que cobram por assinante ou por envio, o Mailtrain oferece capacidade de envio irrestrita através do seu próprio provedor SMTP. Seus dados de assinantes, histórico de campanhas e análises de engajamento permanecem no seu próprio VPS, sem taxas por e-mail e sem bloqueio de fornecedor. Esta implantação inclui MariaDB, Redis e MongoDB para uma operação completa e pronta para uso.
Mailtrain: principais recursos
Gerenciamento de lista de assinantes
Crie e gerencie múltiplas listas de assinantes com campos personalizados, segmentação e higiene de lista automatizada para manter seu público organizado.
Automação de campanhas
Crie sequências de e-mail acionadas e campanhas baseadas em RSS que são enviadas automaticamente com base nas ações dos assinantes ou em intervalos programados.
Modelos de e-mail MJML
Crie modelos de email responsivos usando o framework MJML diretamente no navegador com um editor visual integrado para layouts perfeitos em cada pixel.
Teste A/B
Execute testes A/B em linhas de assunto e conteúdo para otimizar as taxas de abertura e as taxas de cliques antes de enviar para sua lista completa.
Analytics de campanha
Monitore aberturas, cliques, cancelamentos de inscrição e devoluções por campanha com relatórios detalhados para medir e melhorar o desempenho de email ao longo do tempo.
Acesso multiusuário
Conceda aos membros da equipe acesso baseado em função com permissões granulares e namespaces hierárquicos para gerenciar campanhas entre departamentos ou clientes.
Por que executar Mailtrain na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Activepieces
Automação de fluxo de trabalho de código aberto e sem código com mais de 200 integrações de aplicativos