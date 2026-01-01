Teedy é um sistema de gerenciamento de documentos de código aberto que transforma uma pilha de papéis digitalizados, PDFs e arquivos digitais em um arquivo estruturado e pesquisável. Cada documento carregado passa por OCR para que seu texto se torne totalmente pesquisável, e um sistema flexível de tags, categorias hierárquicas e metadados personalizados mantém grandes coleções organizadas. Uma interface web limpa e responsiva, contas multiusuário com permissões granulares e uma API REST completa o tornam adequado para indivíduos e pequenas equipes.

Hospedar o Teedy em seu próprio VPS mantém documentos sensíveis — contratos, faturas, registros fiscais e documentos de identidade — dentro da infraestrutura que você controla, em vez de uma nuvem de terceiros, enquanto ainda oferece OCR, pesquisa de texto completo e versionamento amigável para auditoria de forma nativa.