Implante Teedy com instalação em um clique.
Sistema de gerenciamento de documentos de código aberto com OCR e pesquisa de texto completo para organizar digitalizações, PDFs e arquivos.
Escolha um plano VPS para Teedy
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Teedy
Teedy é um sistema de gerenciamento de documentos de código aberto que transforma uma pilha de papéis digitalizados, PDFs e arquivos digitais em um arquivo estruturado e pesquisável. Cada documento carregado passa por OCR para que seu texto se torne totalmente pesquisável, e um sistema flexível de tags, categorias hierárquicas e metadados personalizados mantém grandes coleções organizadas. Uma interface web limpa e responsiva, contas multiusuário com permissões granulares e uma API REST completa o tornam adequado para indivíduos e pequenas equipes.
Hospedar o Teedy em seu próprio VPS mantém documentos sensíveis — contratos, faturas, registros fiscais e documentos de identidade — dentro da infraestrutura que você controla, em vez de uma nuvem de terceiros, enquanto ainda oferece OCR, pesquisa de texto completo e versionamento amigável para auditoria de forma nativa.
Teedy: principais recursos
Extração de texto OCR
Extrai texto automaticamente de imagens digitalizadas e PDFs usando OCR integrado, tornando cada documento totalmente pesquisável.
Pesquisa de texto completo
Pesquise todo o arquivo pelo conteúdo do documento, tags ou metadados para localizar qualquer arquivo em segundos.
Tags e metadados
Organize documentos com tags hierárquicas, campos de metadados personalizados e relações em vez de árvores de pastas rígidas.
Permissões multiusuário
Crie contas de usuário e grupo com listas de controle de acesso granulares para que as equipes compartilhem documentos com segurança.
REST API e automação
Automatize uploads, ingestão e integrações através de uma API REST completa e suporte de email para importação.
Por que executar Teedy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.