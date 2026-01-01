O OpenViking é um banco de dados de contexto de código aberto, desenvolvido especificamente para agentes de IA pela Volcengine (plataforma de nuvem da ByteDance). Em vez de dispersar o contexto de IA em embeddings de vetor, o OpenViking introduz um paradigma de sistema de arquivos com o protocolo viking:// que organiza memórias, recursos e habilidades de agentes em uma estrutura unificada e navegável. O carregamento de contexto em camadas (L0/L1/L2) reduz o uso de tokens ao buscar conteúdo sob demanda, em vez de carregar bases de conhecimento inteiras antecipadamente.

Hospedar o OpenViking em seu próprio VPS mantém a memória sensível do agente, o conhecimento de negócios e as credenciais de API totalmente sob seu controle — essencial para organizações com requisitos rigorosos de governança de dados. Você escolhe o provedor de embedding (OpenAI, Jina ou Volcengine) e mantém a propriedade de cada byte que seus agentes aprendem.