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Banco de dados de contexto de código aberto para agentes de IA usando um paradigma de sistema de arquivos para unificar memórias, recursos e habilidades.
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O que você pode criar com OpenViking
O OpenViking é um banco de dados de contexto de código aberto, desenvolvido especificamente para agentes de IA pela Volcengine (plataforma de nuvem da ByteDance). Em vez de dispersar o contexto de IA em embeddings de vetor, o OpenViking introduz um paradigma de sistema de arquivos com o protocolo viking:// que organiza memórias, recursos e habilidades de agentes em uma estrutura unificada e navegável. O carregamento de contexto em camadas (L0/L1/L2) reduz o uso de tokens ao buscar conteúdo sob demanda, em vez de carregar bases de conhecimento inteiras antecipadamente.
Hospedar o OpenViking em seu próprio VPS mantém a memória sensível do agente, o conhecimento de negócios e as credenciais de API totalmente sob seu controle — essencial para organizações com requisitos rigorosos de governança de dados. Você escolhe o provedor de embedding (OpenAI, Jina ou Volcengine) e mantém a propriedade de cada byte que seus agentes aprendem.
OpenViking: principais recursos
Paradigma de Contexto do Sistema de Arquivos
Organiza memórias, recursos e habilidades do agente sob um protocolo viking://, tornando o contexto tão navegável quanto um sistema de arquivos em vez de um armazenamento de embeddings plano.
Carregamento de Contexto Escalonado
O carregamento L0/L1/L2 busca conteúdo sob demanda, reduzindo drasticamente o uso de tokens sem sacrificar a profundidade do conhecimento disponível para os agentes.
Incorporações de Múltiplos Provedores
Suporta provedores de embedding OpenAI, Jina e Volcengine para que você possa usar suas chaves de API existentes e seu modelo preferido sem dependência de fornecedor.
Contexto autoevolutivo
Agentes podem atualizar e iterar sua própria base de conhecimento ao longo do tempo, possibilitando aprendizado contínuo sem intervenção manual.
Recuperação Recorrente de Diretório
Combina navegação estrutural de diretórios com pesquisa semântica para exibir o contexto mais relevante para cada solicitação do agente.
Por que executar OpenViking na Hostinger?
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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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