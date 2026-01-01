Jelly-Clipper é um companheiro web de código aberto para Jellyfin que transforma qualquer momento da sua biblioteca de mídia em um clipe compartilhável. Cole uma URL de vídeo do Jellyfin, selecione um ponto de início e fim, e o Jelly-Clipper produz um clipe permanente armazenado junto à sua biblioteca e acessível a cada usuário autenticado do Jellyfin na sua instância.

Hospedar o Jelly-Clipper em um VPS mantém clipes, arquivos de origem baixados e o banco de dados SQLite em uma infraestrutura que você controla, sem uploads de terceiros, sem serviços de compartilhamento público, e um cron job agendado que recupera automaticamente o armazenamento, limpando originais em cache mais antigos do que sua janela de retenção.