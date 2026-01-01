Implante Jelly-Clipper com instalação em um clique.
Aplicativo complementar auto-hospedado para Jellyfin que cria, compartilha e gerencia clipes de vídeo da sua biblioteca de mídia.
Escolha um plano VPS para Jelly-Clipper
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Jelly-Clipper
Jelly-Clipper é um companheiro web de código aberto para Jellyfin que transforma qualquer momento da sua biblioteca de mídia em um clipe compartilhável. Cole uma URL de vídeo do Jellyfin, selecione um ponto de início e fim, e o Jelly-Clipper produz um clipe permanente armazenado junto à sua biblioteca e acessível a cada usuário autenticado do Jellyfin na sua instância.
Hospedar o Jelly-Clipper em um VPS mantém clipes, arquivos de origem baixados e o banco de dados SQLite em uma infraestrutura que você controla, sem uploads de terceiros, sem serviços de compartilhamento público, e um cron job agendado que recupera automaticamente o armazenamento, limpando originais em cache mais antigos do que sua janela de retenção.
Jelly-Clipper: principais recursos
Recorte baseado em URL
Cole uma URL de vídeo do Jellyfin e defina os horários de início e fim para gerar um clipe sem sair do navegador.
Autenticação Jellyfin
Reutiliza contas de usuário do Jellyfin para que apenas membros da sua instância Jellyfin possam visualizar, criar ou gerenciar clipes.
Biblioteca de clipes permanente
Clipes salvos persistem indefinidamente em cada perfil de usuário com links compartilháveis acessíveis ao restante da instância.
Reprodução local inteligente
Detecta quando o arquivo de mídia original é montado localmente e o reproduz diretamente para pular downloads ou transcodificações desnecessárias.
Limpeza automatizada
Um cron job configurável remove arquivos de origem baixados após uma janela de retenção para que o volume de vídeos permaneça sob controle.
Por que executar Jelly-Clipper na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.