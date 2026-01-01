Implante Mongo Express com instalação em um clique.
Interface administrativa baseada na web para MongoDB que permite navegar, editar e gerenciar bancos de dados através de um navegador.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mongo Express
Mongo Express é uma interface web leve e de código aberto para MongoDB, construída com Node.js e Bootstrap 5. Ela permite que você se conecte a uma instância do MongoDB e comece imediatamente a navegar por bancos de dados, explorar coleções, editar documentos e executar consultas — tudo a partir de uma aba do navegador, sem a necessidade de um cliente de banco de dados local. A interface lida com operações CRUD completas em bancos de dados, coleções e documentos individuais, e suporta toda a gama de tipos de dados BSON para que os documentos sejam exibidos e editados com precisão.
Hospedar o Mongo Express junto com seu banco de dados MongoDB em um VPS mantém ambos os serviços na mesma rede privada, de modo que a porta do seu banco de dados nunca é exposta à internet, enquanto a interface de administração permanece acessível via HTTPS através do Traefik.
Mongo Express: principais recursos
Operações CRUD completas
Criar, ler, atualizar e excluir bancos de dados, coleções e documentos através de uma interface limpa do navegador sem escrever nenhum comando shell.
Editor de documentos em linha
Edite documentos diretamente na interface com suporte completo para tipos BSON, para que valores como ObjectId, Date e NumberLong sejam tratados corretamente.
Importação e exportação de coleções
Importar e exportar dados de coleção em formato JSON para migrações, backups ou compartilhar snapshots de conjuntos de dados entre ambientes.
Gerenciamento de índice
Visualize, crie e exclua índices em qualquer coleção para entender e otimizar o desempenho de consultas sem sair do navegador.
Gerenciamento de arquivos GridFS
Navegue e gerencie arquivos grandes armazenados em buckets do MongoDB GridFS diretamente pela UI.
Por que executar Mongo Express na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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