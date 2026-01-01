Mongo Express é uma interface web leve e de código aberto para MongoDB, construída com Node.js e Bootstrap 5. Ela permite que você se conecte a uma instância do MongoDB e comece imediatamente a navegar por bancos de dados, explorar coleções, editar documentos e executar consultas — tudo a partir de uma aba do navegador, sem a necessidade de um cliente de banco de dados local. A interface lida com operações CRUD completas em bancos de dados, coleções e documentos individuais, e suporta toda a gama de tipos de dados BSON para que os documentos sejam exibidos e editados com precisão.

Hospedar o Mongo Express junto com seu banco de dados MongoDB em um VPS mantém ambos os serviços na mesma rede privada, de modo que a porta do seu banco de dados nunca é exposta à internet, enquanto a interface de administração permanece acessível via HTTPS através do Traefik.