Implante Locust com instalação em um clique.
Framework de teste de carga Python programável para simular usuários simultâneos com um painel web em tempo real.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Locust
Locust é uma ferramenta de teste de carga de código aberto baseada em Python que permite às equipes de engenharia definir o comportamento do usuário em código Python simples e reproduzir milhões de requisições simultâneas contra qualquer alvo HTTP ou de protocolo personalizado. Ao contrário das ferramentas com GUI, os cenários do Locust são scripts com controle de versão, tornando os testes fáceis de revisar, parametrizar e integrar em pipelines de CI/CD.
A interface web integrada mostra a taxa de transferência em tempo real, percentis de tempo de resposta e taxas de erro enquanto os testes são executados, e permite aumentar ou diminuir usuários em tempo real sem reiniciar. Hospedar o Locust em seu VPS mantém o tráfego de teste e as credenciais fora da infraestrutura SaaS de terceiros e permite co-localizar o gerador de carga próximo ao sistema alvo para minimizar a latência de rede artificial.
Locust: principais recursos
Python Locustfiles
Escreva cenários de teste como classes Python simples com acesso total à biblioteca padrão e pacotes de terceiros, permitindo controle de versão e integração CI.
Painel Web em Tempo Real
Monitore as requisições por segundo, percentis de tempo de resposta e taxas de falha ao vivo no seu navegador, e ajuste a contagem de usuários simultâneos sem parar o teste.
Geração de Carga Distribuída
Adicione nós de trabalho para coordenar a carga de múltiplas máquinas, escalando para milhões de usuários simultâneos com estatísticas agregadas coletadas centralmente.
Suporte a Qualquer Protocolo
Teste APIs REST, WebSockets, gRPC e protocolos TCP personalizados estendendo a classe base User com qualquer biblioteca Python.
Modo CI Headless
Execute testes de forma não interativa com limites configuráveis de aprovação/reprovação nas taxas de falha e latência para barrar implantações automaticamente em seu pipeline.
Por que executar Locust na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.