Locust é uma ferramenta de teste de carga de código aberto baseada em Python que permite às equipes de engenharia definir o comportamento do usuário em código Python simples e reproduzir milhões de requisições simultâneas contra qualquer alvo HTTP ou de protocolo personalizado. Ao contrário das ferramentas com GUI, os cenários do Locust são scripts com controle de versão, tornando os testes fáceis de revisar, parametrizar e integrar em pipelines de CI/CD.

A interface web integrada mostra a taxa de transferência em tempo real, percentis de tempo de resposta e taxas de erro enquanto os testes são executados, e permite aumentar ou diminuir usuários em tempo real sem reiniciar. Hospedar o Locust em seu VPS mantém o tráfego de teste e as credenciais fora da infraestrutura SaaS de terceiros e permite co-localizar o gerador de carga próximo ao sistema alvo para minimizar a latência de rede artificial.