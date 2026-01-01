O Bluesky PDS (Servidor de Dados Pessoais) é o componente fundamental para participar da rede social Bluesky nos seus próprios termos. Construído sobre o AT Protocol, ele armazena seu grafo social, publicações e mídias, gerencia sua identidade descentralizada (DID) e sincroniza com a rede Bluesky mais ampla — tudo isso sem depender de uma única empresa ou plataforma.

Executar seu próprio PDS significa que seu conteúdo e seus relacionamentos com seguidores são portáteis: se você mudar de provedores de hospedagem, seus dados se movem com você. Esta implantação inclui armazenamento persistente, a ferramenta de gerenciamento pdsadmin e integração completa com os serviços de relay e visualização de aplicativos do Bluesky, para que você possa usar qualquer cliente compatível com Bluesky imediatamente após a configuração.