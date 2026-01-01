Implante Bluesky PDS com instalação de um clique.
Servidor de Dados Pessoais auto-hospedado para a rede Bluesky, dando a você total propriedade sobre sua identidade social e conteúdo.
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O que você pode criar com Bluesky PDS
O Bluesky PDS (Servidor de Dados Pessoais) é o componente fundamental para participar da rede social Bluesky nos seus próprios termos. Construído sobre o AT Protocol, ele armazena seu grafo social, publicações e mídias, gerencia sua identidade descentralizada (DID) e sincroniza com a rede Bluesky mais ampla — tudo isso sem depender de uma única empresa ou plataforma.
Executar seu próprio PDS significa que seu conteúdo e seus relacionamentos com seguidores são portáteis: se você mudar de provedores de hospedagem, seus dados se movem com você. Esta implantação inclui armazenamento persistente, a ferramenta de gerenciamento pdsadmin e integração completa com os serviços de relay e visualização de aplicativos do Bluesky, para que você possa usar qualquer cliente compatível com Bluesky imediatamente após a configuração.
Bluesky PDS: principais recursos
Propriedade Completa dos Dados
Suas publicações, curtidas e grafo social são armazenados em seu próprio servidor sob o Protocolo AT, tornando-os totalmente portáteis e independentes de qualquer plataforma única.
Identidade Descentralizada
O PDS gerencia seu DID (Identificador Descentralizado), dando a você uma identidade persistente e autônoma que não pode ser revogada por um serviço de terceiros.
Domínios Personalizados
Hospede seu handle Bluesky no seu próprio domínio, reforçando sua identidade e tornando sua presença inconfundivelmente sua.
Compatibilidade total de rede
Sincroniza automaticamente com o relay do Bluesky para que seu conteúdo apareça no feed global e seja acessível de qualquer cliente ou aplicativo do Bluesky.
Ferramentas de administração integradas
A ferramenta pdsadmin incluída permite gerenciar contas, rotacionar chaves e gerenciar tarefas de administração de servidor diretamente da linha de comando.
Por que executar Bluesky PDS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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