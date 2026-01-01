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O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Bluesky PDS

O Bluesky PDS (Servidor de Dados Pessoais) é o componente fundamental para participar da rede social Bluesky nos seus próprios termos. Construído sobre o AT Protocol, ele armazena seu grafo social, publicações e mídias, gerencia sua identidade descentralizada (DID) e sincroniza com a rede Bluesky mais ampla — tudo isso sem depender de uma única empresa ou plataforma.

Executar seu próprio PDS significa que seu conteúdo e seus relacionamentos com seguidores são portáteis: se você mudar de provedores de hospedagem, seus dados se movem com você. Esta implantação inclui armazenamento persistente, a ferramenta de gerenciamento pdsadmin e integração completa com os serviços de relay e visualização de aplicativos do Bluesky, para que você possa usar qualquer cliente compatível com Bluesky imediatamente após a configuração.

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O que você pode criar com {name}

Bluesky PDS: principais recursos

Propriedade Completa dos Dados

Suas publicações, curtidas e grafo social são armazenados em seu próprio servidor sob o Protocolo AT, tornando-os totalmente portáteis e independentes de qualquer plataforma única.

Identidade Descentralizada

O PDS gerencia seu DID (Identificador Descentralizado), dando a você uma identidade persistente e autônoma que não pode ser revogada por um serviço de terceiros.

Domínios Personalizados

Hospede seu handle Bluesky no seu próprio domínio, reforçando sua identidade e tornando sua presença inconfundivelmente sua.

Compatibilidade total de rede

Sincroniza automaticamente com o relay do Bluesky para que seu conteúdo apareça no feed global e seja acessível de qualquer cliente ou aplicativo do Bluesky.

Ferramentas de administração integradas

A ferramenta pdsadmin incluída permite gerenciar contas, rotacionar chaves e gerenciar tarefas de administração de servidor diretamente da linha de comando.

Por que executar Bluesky PDS na Hostinger?

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Maxim Shishkin
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