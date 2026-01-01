LakeFS é uma plataforma de versionamento de dados de código aberto que aplica fluxos de trabalho semelhantes ao Git em data lakes. Ela permite que as equipes criem branches para experimentação de dados isolada, façam commits de snapshots reproduzíveis e mesclem alterações atomicamente — tudo sem duplicar dados. O LakeFS funciona nativamente com AWS S3, Azure Blob Storage e Google Cloud Storage enquanto expõe uma API totalmente compatível com S3 para que as ferramentas existentes não exijam modificação.

Hospedar o LakeFS em seu VPS dá às equipes de dados e ML controle total sobre sua infraestrutura de versionamento de dados. Seja para experimentos de machine learning reproduzíveis, ambientes de staging seguros para pipelines ETL, ou a capacidade de reverter ingestões de dados ruins, o LakeFS traz a mesma confiança para operações de dados que o Git traz para o código.