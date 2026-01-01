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O que você pode criar com LakeFS

LakeFS é uma plataforma de versionamento de dados de código aberto que aplica fluxos de trabalho semelhantes ao Git em data lakes. Ela permite que as equipes criem branches para experimentação de dados isolada, façam commits de snapshots reproduzíveis e mesclem alterações atomicamente — tudo sem duplicar dados. O LakeFS funciona nativamente com AWS S3, Azure Blob Storage e Google Cloud Storage enquanto expõe uma API totalmente compatível com S3 para que as ferramentas existentes não exijam modificação.

Hospedar o LakeFS em seu VPS dá às equipes de dados e ML controle total sobre sua infraestrutura de versionamento de dados. Seja para experimentos de machine learning reproduzíveis, ambientes de staging seguros para pipelines ETL, ou a capacidade de reverter ingestões de dados ruins, o LakeFS traz a mesma confiança para operações de dados que o Git traz para o código.

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O que você pode criar com {name}

LakeFS: principais recursos

Ramificação de dados similar ao Git

Crie ramificações de dados isoladas para experimentação ou staging sem duplicar objetos, usando ramificação de cópia zero apoiada apenas por metadados.

Commits reproduzíveis

Registre snapshots de dados a qualquer momento para que experimentos de aprendizado de máquina e execuções de pipeline possam ser reproduzidos exatamente a partir de um estado de dados conhecido.

Fusões Atômicas

Mescle os branches de dados de volta ao principal atomicamente, garantindo que os consumidores downstream sempre vejam um conjunto de dados consistente e completo.

API compatível com S3

LakeFS expõe um endpoint totalmente compatível com S3, então Spark, Pandas e outras ferramentas se conectam sem nenhuma alteração no código.

Reversão de dados

Reverta instantaneamente para qualquer commit anterior para se recuperar de exclusões acidentais ou ingestão de dados incorreta em segundos.

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