Implante LakeFS com instalação em um clique.
Controle de versão de código aberto semelhante ao Git para seu data lake, trazendo ramificação e commit para armazenamento de objetos.
Escolha um plano VPS para LakeFS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com LakeFS
LakeFS é uma plataforma de versionamento de dados de código aberto que aplica fluxos de trabalho semelhantes ao Git em data lakes. Ela permite que as equipes criem branches para experimentação de dados isolada, façam commits de snapshots reproduzíveis e mesclem alterações atomicamente — tudo sem duplicar dados. O LakeFS funciona nativamente com AWS S3, Azure Blob Storage e Google Cloud Storage enquanto expõe uma API totalmente compatível com S3 para que as ferramentas existentes não exijam modificação.
Hospedar o LakeFS em seu VPS dá às equipes de dados e ML controle total sobre sua infraestrutura de versionamento de dados. Seja para experimentos de machine learning reproduzíveis, ambientes de staging seguros para pipelines ETL, ou a capacidade de reverter ingestões de dados ruins, o LakeFS traz a mesma confiança para operações de dados que o Git traz para o código.
LakeFS: principais recursos
Ramificação de dados similar ao Git
Crie ramificações de dados isoladas para experimentação ou staging sem duplicar objetos, usando ramificação de cópia zero apoiada apenas por metadados.
Commits reproduzíveis
Registre snapshots de dados a qualquer momento para que experimentos de aprendizado de máquina e execuções de pipeline possam ser reproduzidos exatamente a partir de um estado de dados conhecido.
Fusões Atômicas
Mescle os branches de dados de volta ao principal atomicamente, garantindo que os consumidores downstream sempre vejam um conjunto de dados consistente e completo.
API compatível com S3
LakeFS expõe um endpoint totalmente compatível com S3, então Spark, Pandas e outras ferramentas se conectam sem nenhuma alteração no código.
Reversão de dados
Reverta instantaneamente para qualquer commit anterior para se recuperar de exclusões acidentais ou ingestão de dados incorreta em segundos.
Por que executar LakeFS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.