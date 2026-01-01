Implante Homebox com instalação em um clique.
Sistema de inventário doméstico autohospedado para rastrear, organizar e gerenciar seus pertences pessoais com total privacidade.
Escolha um plano VPS para Homebox
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Homebox
Homebox é um sistema de inventário e organização construído especificamente para usuários domésticos que desejam trazer estrutura aos seus pertences pessoais. Ele permite que você catalogue itens com fotos, campos personalizados e etiquetas de localização, enquanto rastreia garantias, datas de compra e valores para documentação de seguro. A rotulagem com código QR facilita a identificação e localização de itens em cômodos ou espaços de armazenamento.
A auto-hospedagem do Homebox em seu servidor VPS mantém os dados sensíveis do inventário — incluindo detalhes sobre bens valiosos e histórico de compras — totalmente privados, sem taxas de assinatura, sem limites de armazenamento e sem o risco de um serviço de terceiros descontinuar seu acesso aos dados.
Homebox: principais recursos
Rotulagem de QR Code
Gere e escaneie códigos QR para uma rápida identificação de itens, reduzindo o tempo de busca em grandes coleções e espaços de armazenamento.
Rastreamento de Garantia
Registre as datas de compra, garantias e recibos com alertas de expiração para que você nunca perca o prazo de uma reivindicação.
Organização baseada em localização
Atribua itens a cômodos específicos ou áreas de armazenamento e pesquise por localização para encontrar qualquer coisa instantaneamente.
Rastreamento de Valor e Seguro
Registrar valores de itens e gerar relatórios para documentação de seguro residencial e cálculo de patrimônio líquido.
Lares multi-usuário
Compartilhe seu inventário com membros da família, atribuindo permissões para gerenciar de forma colaborativa os bens domésticos.
Por que executar Homebox na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.