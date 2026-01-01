Homebox é um sistema de inventário e organização construído especificamente para usuários domésticos que desejam trazer estrutura aos seus pertences pessoais. Ele permite que você catalogue itens com fotos, campos personalizados e etiquetas de localização, enquanto rastreia garantias, datas de compra e valores para documentação de seguro. A rotulagem com código QR facilita a identificação e localização de itens em cômodos ou espaços de armazenamento.

A auto-hospedagem do Homebox em seu servidor VPS mantém os dados sensíveis do inventário — incluindo detalhes sobre bens valiosos e histórico de compras — totalmente privados, sem taxas de assinatura, sem limites de armazenamento e sem o risco de um serviço de terceiros descontinuar seu acesso aos dados.