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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Servidores em vĂĄrias partes do mundo
DomĂ­nio grĂĄtis por 1 ano
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Todos os planos sĂŁo pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preĂ§o total do plano dividido pela quantidade de meses que vocĂȘ estĂĄ contratando.

O pagamento pode ser parcelado em atĂ© 12x

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O que vocĂȘ pode criar com Spice AI

Spice Ă© um ambiente de execuĂ§ĂŁo de infraestrutura de dados e IA de cĂłdigo aberto que combina consulta SQL federada, busca vetorial e inferĂȘncia de LLM em um Ășnico processo Rust. ConstruĂ­do sobre Apache DataFusion, Arrow e DuckDB, ele se conecta a dezenas de fontes â Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka e muito mais â e materializa dados quentes localmente para anĂĄlises em microssegundos ao lado da sua aplicaĂ§ĂŁo.

Hospedar o Spice por conta prĂłpria em seu prĂłprio VPS oferece a agentes de IA e pipelines RAG um Ășnico endpoint SQL e HTTP sobre dados federados, sem taxas de nuvem por consulta ou o envio de registros sensĂ­veis para um serviĂ§o gerenciado. Conjuntos de dados, aceleraĂ§Ă”es, embeddings e modelos sĂŁo todos declarados em um Ășnico manifesto spicepod.yaml.

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O que vocĂȘ pode criar com {name}

Spice AI: principais recursos

Mecanismo SQL Federado

Consulte Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks e dezenas de outras fontes por meio de um Ășnico ponto de extremidade SQL com tecnologia Apache DataFusion.

AceleraĂ§ĂŁo de dados local

Materializa dados quentes em Arrow, DuckDB ou SQLite, prĂłximos Ă  sua aplicaĂ§ĂŁo, para atender a consultas analĂ­ticas com latĂȘncia de milissegundos.

InferĂȘncia de LLM integrada

Execute modelos de chat e embedding de peso aberto atravĂ©s de uma API HTTP compatĂ­vel com OpenAI diretamente dentro do ambiente de execuĂ§ĂŁo, sem a necessidade de um servidor de modelo separado.

Pesquisa com IA e RAG

Combine a busca por similaridade vetorial com filtros SQL em uma Ășnica consulta para impulsionar a geraĂ§ĂŁo aumentada por recuperaĂ§ĂŁo baseada nos seus dados operacionais em tempo real.

Arrow Flight gRPC

Transmita grandes conjuntos de resultados para clientes de anĂĄlise com Apache Arrow zero-copy via Flight para acesso a dados de alto rendimento, juntamente com a API REST.

Spicepods Declarativos

Defina conjuntos de dados, aceleraĂ§Ă”es, modelos e agendamentos de atualizaĂ§ĂŁo em um Ășnico manifesto YAML que seja controlĂĄvel por versĂŁo e reproduzĂ­vel em diferentes ambientes.

Por que executar Spice AI na Hostinger?

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Hospedagem VPS Docker confiĂĄvel

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ă© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĂ©cnico foi rĂĄpida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĂ© o suporte humano quando vocĂȘ precisa. Ah, e o VPS Ă© simplesmente incrĂ­vel, sem instabilidades. ParabĂ©ns Ă  equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! đ

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĂ­cio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĂĄveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĂłlida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ă  minha instĂąncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado Ă  Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger Ă© confiĂĄvel em todos os sentidos. Sempre rĂĄpido, estĂĄvel e funcionando sem interrupĂ§Ă”es. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa estĂĄ indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĂ§os que uso. NĂŁo Ă© tĂŁo caro quanto outras opĂ§Ă”es de VPS, e os planos tĂȘm preĂ§os realmente excelentes.

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