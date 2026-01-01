Spice Ă© um ambiente de execuĂ§ĂŁo de infraestrutura de dados e IA de cĂłdigo aberto que combina consulta SQL federada, busca vetorial e inferĂȘncia de LLM em um Ășnico processo Rust. ConstruĂ­do sobre Apache DataFusion, Arrow e DuckDB, ele se conecta a dezenas de fontes â Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka e muito mais â e materializa dados quentes localmente para anĂĄlises em microssegundos ao lado da sua aplicaĂ§ĂŁo.

Hospedar o Spice por conta prĂłpria em seu prĂłprio VPS oferece a agentes de IA e pipelines RAG um Ășnico endpoint SQL e HTTP sobre dados federados, sem taxas de nuvem por consulta ou o envio de registros sensĂ­veis para um serviĂ§o gerenciado. Conjuntos de dados, aceleraĂ§Ă”es, embeddings e modelos sĂŁo todos declarados em um Ășnico manifesto spicepod.yaml.