Implante o Spice IA com instalaĂ§ĂŁo em um clique.
Mecanismo portĂĄtil de consulta SQL, pesquisa e inferĂȘncia de LLM, baseado em Rust, para agentes de IA fundamentados em dados.
Escolha um plano VPS para Spice AI
Cada plano tem tudo o que vocĂȘ precisa e muito mais
O que vocĂȘ pode criar com Spice AI
Spice Ă© um ambiente de execuĂ§ĂŁo de infraestrutura de dados e IA de cĂłdigo aberto que combina consulta SQL federada, busca vetorial e inferĂȘncia de LLM em um Ășnico processo Rust. ConstruĂdo sobre Apache DataFusion, Arrow e DuckDB, ele se conecta a dezenas de fontes â Postgres, S3, Databricks, Snowflake, MySQL, Kafka e muito mais â e materializa dados quentes localmente para anĂĄlises em microssegundos ao lado da sua aplicaĂ§ĂŁo.
Hospedar o Spice por conta prĂłpria em seu prĂłprio VPS oferece a agentes de IA e pipelines RAG um Ășnico endpoint SQL e HTTP sobre dados federados, sem taxas de nuvem por consulta ou o envio de registros sensĂveis para um serviĂ§o gerenciado. Conjuntos de dados, aceleraĂ§Ă”es, embeddings e modelos sĂŁo todos declarados em um Ășnico manifesto spicepod.yaml.
Spice AI: principais recursos
Mecanismo SQL Federado
Consulte Postgres, S3, MySQL, Snowflake, Databricks e dezenas de outras fontes por meio de um Ășnico ponto de extremidade SQL com tecnologia Apache DataFusion.
AceleraĂ§ĂŁo de dados local
Materializa dados quentes em Arrow, DuckDB ou SQLite, prĂłximos Ă sua aplicaĂ§ĂŁo, para atender a consultas analĂticas com latĂȘncia de milissegundos.
InferĂȘncia de LLM integrada
Execute modelos de chat e embedding de peso aberto atravĂ©s de uma API HTTP compatĂvel com OpenAI diretamente dentro do ambiente de execuĂ§ĂŁo, sem a necessidade de um servidor de modelo separado.
Pesquisa com IA e RAG
Combine a busca por similaridade vetorial com filtros SQL em uma Ășnica consulta para impulsionar a geraĂ§ĂŁo aumentada por recuperaĂ§ĂŁo baseada nos seus dados operacionais em tempo real.
Arrow Flight gRPC
Transmita grandes conjuntos de resultados para clientes de anĂĄlise com Apache Arrow zero-copy via Flight para acesso a dados de alto rendimento, juntamente com a API REST.
Spicepods Declarativos
Defina conjuntos de dados, aceleraĂ§Ă”es, modelos e agendamentos de atualizaĂ§ĂŁo em um Ășnico manifesto YAML que seja controlĂĄvel por versĂŁo e reproduzĂvel em diferentes ambientes.
Por que executar Spice AI na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rĂĄpida com uma configuraĂ§ĂŁo pronta. Sem instalaĂ§ĂŁo manual ou etapas complexas.
SeguranĂ§a garantida
Suas aplicaĂ§Ă”es protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĂ§ĂŁo contra DDoS e monitoramento contĂnuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vĂĄrios contĂȘineres Docker a partir de um Ășnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiĂĄvel
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ă© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĂ©cnico foi rĂĄpida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĂ© o suporte humano quando vocĂȘ precisa. Ah, e o VPS Ă© simplesmente incrĂvel, sem instabilidades. ParabĂ©ns Ă equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! đ
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĂcio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĂĄveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĂłlida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ă minha instĂąncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado Ă Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger Ă© confiĂĄvel em todos os sentidos. Sempre rĂĄpido, estĂĄvel e funcionando sem interrupĂ§Ă”es. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa estĂĄ indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĂ§os que uso. NĂŁo Ă© tĂŁo caro quanto outras opĂ§Ă”es de VPS, e os planos tĂȘm preĂ§os realmente excelentes.
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