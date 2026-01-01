Medusa é um servidor de automação de longa data, mantido pela comunidade, para bibliotecas de séries de TV. Ele rastreia as séries que você segue, monitora indexadores Usenet e trackers de torrent para novos lançamentos de episódios, baixa os arquivos correspondentes através do seu gerenciador de downloads existente, então os renomeia, tagueia e move para sua biblioteca — tudo isso impulsionado por uma interface web polida inspirada em SickBeard e SickChill.

Hospedar o Medusa em um VPS mantém sua automação de TV funcionando 24 horas, para que os episódios apareçam em sua biblioteca minutos após o lançamento. Ele se integra naturalmente com Plex, Jellyfin, Emby e o ecossistema Servarr mais amplo, e funciona com praticamente todos os indexadores Newznab e Torznab através de plugins nativos.