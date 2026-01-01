Implante Medusa com um clique.
Gerenciador Automático de Biblioteca de Vídeos para programas de TV — busca novos episódios no momento em que aparecem nos indexadores.
Escolha um plano VPS para Medusa
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Medusa
Medusa é um servidor de automação de longa data, mantido pela comunidade, para bibliotecas de séries de TV. Ele rastreia as séries que você segue, monitora indexadores Usenet e trackers de torrent para novos lançamentos de episódios, baixa os arquivos correspondentes através do seu gerenciador de downloads existente, então os renomeia, tagueia e move para sua biblioteca — tudo isso impulsionado por uma interface web polida inspirada em SickBeard e SickChill.
Hospedar o Medusa em um VPS mantém sua automação de TV funcionando 24 horas, para que os episódios apareçam em sua biblioteca minutos após o lançamento. Ele se integra naturalmente com Plex, Jellyfin, Emby e o ecossistema Servarr mais amplo, e funciona com praticamente todos os indexadores Newznab e Torznab através de plugins nativos.
Medusa: principais recursos
Acompanhamento de séries e episódios
Adicione séries de TVDB, TVMaze ou IMDb e Medusa monitora cada temporada em busca de novos episódios à medida que aparecem nos indexadores.
Perfis de preferência de qualidade
Defina qualidade, resolução, codec e preferências de idioma por programa para que o lançamento certo vença quando múltiplos candidatos aparecerem.
Suporte nativo a indexador
Plugins integrados para indexadores Newznab e Torznab, além de suporte direto para NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge e rTorrent.
Pesquisa de subtítulos
Pesquisa OpenSubtitles, Addic7ed e Podnapisi por legendas correspondentes nos seus idiomas preferidos após cada download.
Automação de pós-processamento
Renomeia, marca e move arquivos baixados para estruturas de pastas compatíveis com Plex/Jellyfin/Emby, sem classificação manual.
Por que executar Medusa na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.