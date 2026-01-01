Implante Tunarr com um clique.
Crie canais de TV ao vivo personalizados a partir das suas bibliotecas Plex, Jellyfin e Emby com emulaĆ§Ć£o HDHomeRun.
Escolha um plano VPS para Tunarr
Cada plano tem tudo o que vocĆŖ precisa e muito mais
O que vocĆŖ pode criar com Tunarr
O Tunarr transforma os filmes, programas e clipes jĆ” presentes em suas bibliotecas Plex, Jellyfin ou Emby em canais de TV ao vivo programados que se comportam como uma grade de programaĆ§Ć£o de TV a cabo tradicional. AtravĆ©s de uma interface baseada em navegador, vocĆŖ programa horĆ”rios, cria embaralhamentos cĆclicos e em bloco, insere preenchimento durante a exibiĆ§Ć£o e organiza canais temĆ”ticos ā entĆ£o expĆµe o resultado como um sintonizador compatĆvel com HDHomeRun ou uma playlist M3U que qualquer cliente IPTV pode reproduzir.
Como o sucessor moderno do dizqueTV, o Tunarr foi reescrito em um servidor mais rĆ”pido com uma nova interface web, transcodificaĆ§Ć£o FFmpeg nativa e manutenĆ§Ć£o contĆnua. Hospedar o Tunarr em um VPS mantĆ©m o sintonizador acessĆvel de qualquer lugar, executa seus canais 24 horas por dia sem ocupar uma mĆ”quina domĆ©stica e nunca toca nos arquivos originais em seus servidores de mĆdia.
Tunarr: principais recursos
Canais multifonte
Integre programas do Plex, Jellyfin e Emby em um Ćŗnico canal virtual sem copiar ou re-codificar os arquivos de mĆdia subjacentes.
EmulaĆ§Ć£o HDHomeRun
Tunarr simula um sintonizador de rede HDHomeRun para que Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR e outros clientes o detectem automaticamente.
Agendamento avanĆ§ado
Programe canais com horĆ”rios definidos, embaralhamentos aleatĆ³rios, embaralhamentos em bloco e programaĆ§Ćµes temĆ”ticas que podem se repetir por dias ou semanas seguidas.
Preenchimento intermediĆ”rio
Insira comerciais, vinhetas ou interprogramas entre os programas para recriar uma sensaĆ§Ć£o autĆŖntica de transmissĆ£o em cada canal.
TranscodificaĆ§Ć£o FFmpeg
Pipelines FFmpeg integrados convertem e unem programas em tempo real, com aceleraĆ§Ć£o de hardware opcional em GPUs compatĆveis.
SaĆda da lista de reproduĆ§Ć£o M3U
Exporte cada canal como uma playlist M3U para reproduĆ§Ć£o no VLC, Kodi, Tivimate e qualquer outro cliente IPTV compatĆvel com padrĆµes.
Por que executar Tunarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rĆ”pida com uma configuraĆ§Ć£o pronta. Sem instalaĆ§Ć£o manual ou etapas complexas.
SeguranĆ§a garantida
Suas aplicaĆ§Ćµes protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĆ§Ć£o contra DDoS e monitoramento contĆnuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vĆ”rios contĆŖineres Docker a partir de um Ćŗnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiĆ”vel
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ć© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĆ©cnico foi rĆ”pida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĆ© o suporte humano quando vocĆŖ precisa. Ah, e o VPS Ć© simplesmente incrĆvel, sem instabilidades. ParabĆ©ns Ć equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! š
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĆcio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĆ”veis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĆ³lida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ć minha instĆ¢ncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado Ć Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger Ć© confiĆ”vel em todos os sentidos. Sempre rĆ”pido, estĆ”vel e funcionando sem interrupĆ§Ćµes. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa estĆ” indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĆ§os que uso. NĆ£o Ć© tĆ£o caro quanto outras opĆ§Ćµes de VPS, e os planos tĆŖm preĆ§os realmente excelentes.