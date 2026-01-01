O Tunarr transforma os filmes, programas e clipes jĆ” presentes em suas bibliotecas Plex, Jellyfin ou Emby em canais de TV ao vivo programados que se comportam como uma grade de programaĆ§Ć£o de TV a cabo tradicional. AtravĆ©s de uma interface baseada em navegador, vocĆŖ programa horĆ”rios, cria embaralhamentos cĆ­clicos e em bloco, insere preenchimento durante a exibiĆ§Ć£o e organiza canais temĆ”ticos ā entĆ£o expĆµe o resultado como um sintonizador compatĆ­vel com HDHomeRun ou uma playlist M3U que qualquer cliente IPTV pode reproduzir.

Como o sucessor moderno do dizqueTV, o Tunarr foi reescrito em um servidor mais rĆ”pido com uma nova interface web, transcodificaĆ§Ć£o FFmpeg nativa e manutenĆ§Ć£o contĆ­nua. Hospedar o Tunarr em um VPS mantĆ©m o sintonizador acessĆ­vel de qualquer lugar, executa seus canais 24 horas por dia sem ocupar uma mĆ”quina domĆ©stica e nunca toca nos arquivos originais em seus servidores de mĆ­dia.