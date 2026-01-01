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Cada plano tem tudo o que vocĆŖ precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rĆ”pido aos registros do contĆŖiner
AtualizaĆ§Ćµes com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pĆŗblica
Servidores em vĆ”rias partes do mundo
DomĆ­nio grĆ”tis por 1 ano
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Todos os planos sĆ£o pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preĆ§o total do plano dividido pela quantidade de meses que vocĆŖ estĆ” contratando.

O pagamento pode ser parcelado em atĆ© 12x

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O que vocĆŖ pode criar com Tunarr

O Tunarr transforma os filmes, programas e clipes jĆ” presentes em suas bibliotecas Plex, Jellyfin ou Emby em canais de TV ao vivo programados que se comportam como uma grade de programaĆ§Ć£o de TV a cabo tradicional. AtravĆ©s de uma interface baseada em navegador, vocĆŖ programa horĆ”rios, cria embaralhamentos cĆ­clicos e em bloco, insere preenchimento durante a exibiĆ§Ć£o e organiza canais temĆ”ticos ā entĆ£o expĆµe o resultado como um sintonizador compatĆ­vel com HDHomeRun ou uma playlist M3U que qualquer cliente IPTV pode reproduzir.

Como o sucessor moderno do dizqueTV, o Tunarr foi reescrito em um servidor mais rĆ”pido com uma nova interface web, transcodificaĆ§Ć£o FFmpeg nativa e manutenĆ§Ć£o contĆ­nua. Hospedar o Tunarr em um VPS mantĆ©m o sintonizador acessĆ­vel de qualquer lugar, executa seus canais 24 horas por dia sem ocupar uma mĆ”quina domĆ©stica e nunca toca nos arquivos originais em seus servidores de mĆ­dia.

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O que vocĆŖ pode criar com {name}

Tunarr: principais recursos

Canais multifonte

Integre programas do Plex, Jellyfin e Emby em um Ćŗnico canal virtual sem copiar ou re-codificar os arquivos de mĆ­dia subjacentes.

EmulaĆ§Ć£o HDHomeRun

Tunarr simula um sintonizador de rede HDHomeRun para que Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR e outros clientes o detectem automaticamente.

Agendamento avanĆ§ado

Programe canais com horĆ”rios definidos, embaralhamentos aleatĆ³rios, embaralhamentos em bloco e programaĆ§Ćµes temĆ”ticas que podem se repetir por dias ou semanas seguidas.

Preenchimento intermediĆ”rio

Insira comerciais, vinhetas ou interprogramas entre os programas para recriar uma sensaĆ§Ć£o autĆŖntica de transmissĆ£o em cada canal.

TranscodificaĆ§Ć£o FFmpeg

Pipelines FFmpeg integrados convertem e unem programas em tempo real, com aceleraĆ§Ć£o de hardware opcional em GPUs compatĆ­veis.

SaĆ­da da lista de reproduĆ§Ć£o M3U

Exporte cada canal como uma playlist M3U para reproduĆ§Ć£o no VLC, Kodi, Tivimate e qualquer outro cliente IPTV compatĆ­vel com padrĆµes.

Por que executar Tunarr na Hostinger?

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Suas aplicaĆ§Ćµes protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteĆ§Ć£o contra DDoS e monitoramento contĆ­nuo.

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Execute e gerencie vĆ”rios contĆŖineres Docker a partir de um Ćŗnico local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiĆ”vel

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles Ć© excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte tĆ©cnico foi rĆ”pida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA atĆ© o suporte humano quando vocĆŖ precisa. Ah, e o VPS Ć© simplesmente incrĆ­vel, sem instabilidades. ParabĆ©ns Ć  equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! š

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefĆ­cio, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiĆ”veis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sĆ³lida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso Ć  minha instĆ¢ncia n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado Ć  Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger Ć© confiĆ”vel em todos os sentidos. Sempre rĆ”pido, estĆ”vel e funcionando sem interrupĆ§Ćµes. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa estĆ” indo muito bem, e estou satisfeito com os serviĆ§os que uso. NĆ£o Ć© tĆ£o caro quanto outras opĆ§Ćµes de VPS, e os planos tĆŖm preĆ§os realmente excelentes.

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