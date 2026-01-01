O Hasura GraphQL Engine se conecta ao seu banco de dados PostgreSQL e gera automaticamente uma API GraphQL totalmente tipada em segundos. Em vez de escrever código de resolvedor, configurar definições de esquema ou construir camadas de consulta do zero, os desenvolvedores apontam o Hasura para um banco de dados e imediatamente obtêm filtragem, classificação, paginação, agregações e assinaturas em tempo real — tudo gerenciado por meio de um console visual.

Com mais de 32.000 estrelas no GitHub e uso em produção em empresas em todo o mundo, o Hasura é o caminho mais rápido do banco de dados para a API. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém suas credenciais de banco de dados e lógica de consulta dentro de sua infraestrutura, sem taxas por solicitação, sem custos de saída de dados e com controle total sobre permissões de acesso e limitação de taxa.