Implante o Hasura GraphQL Engine com um clique.
APIs GraphQL e REST instantâneas sobre seu banco de dados PostgreSQL — nenhum código de backend é necessário.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Hasura GraphQL Engine
O Hasura GraphQL Engine se conecta ao seu banco de dados PostgreSQL e gera automaticamente uma API GraphQL totalmente tipada em segundos. Em vez de escrever código de resolvedor, configurar definições de esquema ou construir camadas de consulta do zero, os desenvolvedores apontam o Hasura para um banco de dados e imediatamente obtêm filtragem, classificação, paginação, agregações e assinaturas em tempo real — tudo gerenciado por meio de um console visual.
Com mais de 32.000 estrelas no GitHub e uso em produção em empresas em todo o mundo, o Hasura é o caminho mais rápido do banco de dados para a API. A auto-hospedagem em seu próprio VPS mantém suas credenciais de banco de dados e lógica de consulta dentro de sua infraestrutura, sem taxas por solicitação, sem custos de saída de dados e com controle total sobre permissões de acesso e limitação de taxa.
Hasura GraphQL Engine: principais recursos
APIs GraphQL Instantâneas
Gera automaticamente uma API GraphQL totalmente tipada a partir do seu esquema PostgreSQL existente — tabelas, visualizações e relacionamentos incluídos, sem código de resolver para escrever.
Assinaturas em tempo real
Qualquer consulta GraphQL pode ser transformada em uma assinatura em tempo real que envia atualizações para clientes conectados via WebSockets à medida que os dados subjacentes mudam.
Permissões em nível de linha
Defina regras de controle de acesso granular por tabela, função e operação usando um construtor de permissões de apontar e clicar — nenhum middleware personalizado é necessário.
Mapeamento de endpoints REST
Exponha qualquer consulta GraphQL salva como um endpoint REST nomeado, permitindo que clientes REST acessem os mesmos dados sem uma camada de API separada.
Esquemas remotos e ações
Costure APIs GraphQL externas e serviços HTTP no esquema unificado, para que os clientes consultem tudo através de um único endpoint.
Por que executar Hasura GraphQL Engine na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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