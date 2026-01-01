Apache Tika é um framework de detecção e análise de conteúdo que expõe uma única API REST para extrair texto, metadados e estrutura de mais de mil formatos de arquivo, incluindo PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imagens, áudio, vídeo e arquivos compactados. Em vez de integrar dezenas de bibliotecas de parser por formato, os aplicativos enviam bytes brutos para o Tika Server e recebem uma saída normalizada.

Hospedar o Tika Server em seu próprio VPS mantém o conteúdo dos documentos na infraestrutura que você controla — importante para contratos confidenciais, registros internos e dados regulamentados — ao mesmo tempo que elimina taxas por documento e limites de taxa cobrados por APIs de extração hospedadas. A imagem completa vem com Tesseract OCR e GDAL para que PDFs digitalizados e arquivos de imagem sejam pesquisáveis imediatamente.