Implante Apache Tika com instalação em um clique.
Kit de ferramentas de análise de conteúdo de código aberto que detecta e extrai metadados e texto de mais de mil tipos de arquivo.
Escolha um plano VPS para Apache Tika
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Apache Tika
Apache Tika é um framework de detecção e análise de conteúdo que expõe uma única API REST para extrair texto, metadados e estrutura de mais de mil formatos de arquivo, incluindo PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, imagens, áudio, vídeo e arquivos compactados. Em vez de integrar dezenas de bibliotecas de parser por formato, os aplicativos enviam bytes brutos para o Tika Server e recebem uma saída normalizada.
Hospedar o Tika Server em seu próprio VPS mantém o conteúdo dos documentos na infraestrutura que você controla — importante para contratos confidenciais, registros internos e dados regulamentados — ao mesmo tempo que elimina taxas por documento e limites de taxa cobrados por APIs de extração hospedadas. A imagem completa vem com Tesseract OCR e GDAL para que PDFs digitalizados e arquivos de imagem sejam pesquisáveis imediatamente.
Apache Tika: principais recursos
Mais de mil formatos
Processar PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, imagens, áudio, vídeo e dezenas de formatos de arquivo através de uma interface REST consistente.
OCR integrado
A imagem completa inclui o Tesseract com pacotes de idiomas em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol para que PDFs digitalizados e arquivos de imagem gerem texto pesquisável sem serviços extras.
Servidor REST API
Endpoints para extração de texto, metadados, detecção de idioma e identificação de tipo MIME permitem que qualquer backend integre o processamento de documentos com um simples HTTP POST.
Detecção de idioma
Identifique automaticamente o idioma de qualquer texto extraído, permitindo pipelines de indexação de pesquisa, tradução e roteamento a jusante, sem empacotar bibliotecas extras.
Pipeline pronto
Atua como a etapa de extração para plataformas de busca, ingestão RAG, fluxos de trabalho de e-discovery e sistemas de preservação digital que precisam de texto normalizado de documentos heterogêneos.
Por que executar Apache Tika na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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