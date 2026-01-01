Implante eLabFTW: instalação com um clique.
Caderno de laboratório eletrônico de código aberto para equipes de pesquisa rastrearem experimentos, amostras e protocolos.
Escolha um plano VPS para eLabFTW
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com eLabFTW
eLabFTW é um caderno de laboratório eletrônico (ELN) gratuito e de código aberto, construído especificamente para laboratórios de pesquisa. Ele substitui cadernos de papel e planilhas dispersas por um espaço de trabalho estruturado e pesquisável, onde cientistas registram experimentos, gerenciam amostras e reagentes, armazenam protocolos e colaboram em recursos compartilhados entre equipes.
Hospedar o eLabFTW em seu próprio VPS mantém dados de pesquisa sensíveis, propriedade intelectual e resultados não publicados inteiramente sob controle institucional — sem nuvem de terceiros, sem preços por usuário e sem risco de aprisionamento tecnológico (vendor lock-in). A exportação completa em PDF/ZIP, o registro de data e hora (timestamping) e o armazenamento compatível com S3 o tornam adequado para ambientes regulamentados que exigem trilhas de auditoria e arquivamento de longo prazo.
eLabFTW: principais recursos
Caderno de experimentos
Editor de rich-text e Markdown com LaTeX, destaque de código, anexos de arquivo e histórico de versões para cada entrada de experimento.
Banco de dados de amostra
Rastreie reagentes, equipamentos, anticorpos e linhagens celulares com tipos de itens personalizados, metadados e locais de inventário em todo o laboratório.
Colaboração em equipe
Compartilhe experimentos e recursos entre equipes com controle de acesso granular por item e por usuário e uma biblioteca de modelos compartilhada.
Protocolos reutilizáveis
Construa uma biblioteca de protocolo versionada que qualquer membro da equipe pode clonar em um novo experimento, mantendo os métodos consistentes e reproduzíveis.
Carimbos de data/hora confiáveis
Carimbar criptograficamente os registros de experimentos através de autoridades RFC 3161 para comprovar quando os dados foram registrados para fins de Propriedade Intelectual e auditoria.
Exportações de PDF e ZIP
Gerar relatórios PDF assinados ou arquivos ZIP completos de experimentos e recursos para arquivamento, revisão regulatória ou publicação.
Por que executar eLabFTW na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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