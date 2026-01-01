eLabFTW é um caderno de laboratório eletrônico (ELN) gratuito e de código aberto, construído especificamente para laboratórios de pesquisa. Ele substitui cadernos de papel e planilhas dispersas por um espaço de trabalho estruturado e pesquisável, onde cientistas registram experimentos, gerenciam amostras e reagentes, armazenam protocolos e colaboram em recursos compartilhados entre equipes.

Hospedar o eLabFTW em seu próprio VPS mantém dados de pesquisa sensíveis, propriedade intelectual e resultados não publicados inteiramente sob controle institucional — sem nuvem de terceiros, sem preços por usuário e sem risco de aprisionamento tecnológico (vendor lock-in). A exportação completa em PDF/ZIP, o registro de data e hora (timestamping) e o armazenamento compatível com S3 o tornam adequado para ambientes regulamentados que exigem trilhas de auditoria e arquivamento de longo prazo.