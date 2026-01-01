O Homarr é um painel elegante e de código aberto projetado para oferecer uma interface única para todas as suas aplicações auto-hospedadas. Em vez de adicionar dezenas de URLs de serviço aos favoritos, o Homarr os apresenta como blocos organizados com indicadores de status em tempo real, pesquisa e ações rápidas — tudo a partir de uma única página.

Implantar o Homarr em seu próprio VPS significa que seu painel permanece privado, carrega instantaneamente na rede local e pode se integrar diretamente com o Docker para descobrir automaticamente contêineres em execução e exibir seu status de saúde em tempo real.