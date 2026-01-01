Implante Homarr com instalação em um clique.
Painel de servidor moderno e personalizável para organizar e monitorar todos os seus serviços auto-hospedados em um só lugar.
Escolha um plano VPS para Homarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Homarr
O Homarr é um painel elegante e de código aberto projetado para oferecer uma interface única para todas as suas aplicações auto-hospedadas. Em vez de adicionar dezenas de URLs de serviço aos favoritos, o Homarr os apresenta como blocos organizados com indicadores de status em tempo real, pesquisa e ações rápidas — tudo a partir de uma única página.
Implantar o Homarr em seu próprio VPS significa que seu painel permanece privado, carrega instantaneamente na rede local e pode se integrar diretamente com o Docker para descobrir automaticamente contêineres em execução e exibir seu status de saúde em tempo real.
Homarr: principais recursos
Organização de serviços
Agrupe aplicativos em painéis e categorias personalizadas para que cada serviço esteja a um clique de distância.
Integração Docker
Detectar automaticamente contêineres em execução e exibir seu status, saúde e uso de recursos sem configuração manual.
Monitoramento de status
Pingar serviços em intervalos regulares e mostrar indicadores de status online/offline em tempo real diretamente em cada bloco.
Layout personalizável
O editor de grade de arrastar e soltar permite redimensionar, reorganizar e estilizar blocos para se adequar ao seu fluxo de trabalho.
Pesquisar e favoritos
Busca instantânea em todos os serviços configurados e na web, com atalhos de teclado para usuários avançados.
Suporte multiusuário
Crie contas separadas com permissões baseadas em função para que cada membro da equipe veja apenas o que precisa.
Por que executar Homarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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