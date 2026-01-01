Agendador de fluxo de trabalho moderno baseado em DAG com uma interface web para gerenciar cron jobs e pipelines de tarefas.
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O que você pode criar com Dagu
Dagu é um poderoso agendador de fluxo de trabalho de código aberto que substitui os trabalhos cron tradicionais por pipelines de grafo acíclico direcionado (DAG) gerenciados através de uma interface web limpa. Defina fluxos de trabalho em arquivos YAML simples com etapas que podem executar comandos shell, contêineres Docker, requisições HTTP, consultas SQL e muito mais — tudo com cadeias de dependência, novas tentativas e lógica condicional incorporadas.
Hospedar o Dagu em seu próprio VPS oferece um agendador de binário único sem dependências de banco de dados. O armazenamento baseado em arquivo mantém as coisas simples enquanto a interface de usuário web oferece monitoramento de execução em tempo real, visualização de logs e controles de acionamento manual. Esta implantação inclui autenticação integrada e armazenamento persistente para definições de fluxo de trabalho e histórico de execução.
Dagu: principais recursos
Editor de fluxo de trabalho DAG
Defina as dependências da tarefa como grafos acíclicos direcionados em YAML com execução paralela, ramificação condicional e lógica de repetição.
Tipos de etapa integrados
Execute comandos shell, contêineres Docker, requisições HTTP, consultas SQL, comandos SSH e operações S3 como tipos de etapa nativos.
Monitoramento em tempo real
Acompanhe o progresso da execução do fluxo de trabalho em tempo real através da interface web, com status por etapa, logs e informações de tempo.
Agendamento Cron
Agende fluxos de trabalho com expressões cron e gerencie todos os trabalhos agendados a partir de um único painel.
Integração do agente de IA
Execute agentes de codificação de IA como Claude Code, Codex e Copilot como etapas de fluxo de trabalho com suporte de harness integrado.
Por que executar Dagu na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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