Dagu é um poderoso agendador de fluxo de trabalho de código aberto que substitui os trabalhos cron tradicionais por pipelines de grafo acíclico direcionado (DAG) gerenciados através de uma interface web limpa. Defina fluxos de trabalho em arquivos YAML simples com etapas que podem executar comandos shell, contêineres Docker, requisições HTTP, consultas SQL e muito mais — tudo com cadeias de dependência, novas tentativas e lógica condicional incorporadas.

Hospedar o Dagu em seu próprio VPS oferece um agendador de binário único sem dependências de banco de dados. O armazenamento baseado em arquivo mantém as coisas simples enquanto a interface de usuário web oferece monitoramento de execução em tempo real, visualização de logs e controles de acionamento manual. Esta implantação inclui autenticação integrada e armazenamento persistente para definições de fluxo de trabalho e histórico de execução.