MariaDB é um dos bancos de dados relacionais mais amplamente utilizados do mundo, criado pelos desenvolvedores originais do MySQL para permanecer permanentemente de código aberto. Ele oferece conformidade ACID completa, compatibilidade com MySQL, múltiplos motores de armazenamento e recursos empresariais como o Galera Cluster para alta disponibilidade — tornando-o uma base sólida para aplicações web, plataformas SaaS e cargas de trabalho de dados de qualquer tamanho.

Executar o MariaDB em seu próprio VPS oferece recursos de banco de dados dedicados, controle direto sobre a configuração e otimização, e um servidor de banco de dados compartilhado acessível a todas as suas aplicações — sem a sobrecarga e o preço por recurso dos serviços de banco de dados gerenciados.