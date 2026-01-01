Implante MariaDB com instalação em um clique.
Banco de dados relacional de código aberto e substituto direto do MySQL, confiável por milhões de implementações em todo o mundo.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com MariaDB
MariaDB é um dos bancos de dados relacionais mais amplamente utilizados do mundo, criado pelos desenvolvedores originais do MySQL para permanecer permanentemente de código aberto. Ele oferece conformidade ACID completa, compatibilidade com MySQL, múltiplos motores de armazenamento e recursos empresariais como o Galera Cluster para alta disponibilidade — tornando-o uma base sólida para aplicações web, plataformas SaaS e cargas de trabalho de dados de qualquer tamanho.
Executar o MariaDB em seu próprio VPS oferece recursos de banco de dados dedicados, controle direto sobre a configuração e otimização, e um servidor de banco de dados compartilhado acessível a todas as suas aplicações — sem a sobrecarga e o preço por recurso dos serviços de banco de dados gerenciados.
MariaDB: principais recursos
Compatibilidade com MySQL
Substituição direta para MySQL significa que aplicativos, drivers e ferramentas existentes funcionam sem alterações no código.
Transações ACID
O suporte transacional completo com InnoDB garante a integridade dos dados para aplicações que não podem ter um estado inconsistente.
Galera Cluster
Replicação multi-master integrada para implantações de alta disponibilidade que precisam de operações de banco de dados sem tempo de inatividade.
Múltiplos Motores de Armazenamento
Escolha entre InnoDB, Aria, ColumnStore e mais para combinar o mecanismo de armazenamento a cada tipo de carga de trabalho.
JSON e Dados Espaciais
Tipo de dados JSON nativo e índices espaciais suportam modelos de dados de aplicações modernas juntamente com dados relacionais tradicionais.
Por que executar MariaDB na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.