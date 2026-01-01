Implante Traggo em uma instalação com um clique.
Rastreador de tempo auto-hospedado baseado em tags que substitui hierarquias de projeto por uma linha do tempo flexível e rotulada.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Traggo
Traggo é um rastreador de tempo de código aberto e auto-hospedado que organiza cada entrada como um período em uma linha do tempo, em vez de uma linha dentro de uma hierarquia de projeto rígida. Cada entrada é enriquecida com tags arbitrárias —
client,
project,
task,
billable, o que você quiser — e o painel analisa o tempo combinando tags da forma que você precisar, sem forçar você a escolher uma divisão canônica antecipadamente.
Auto-hospedar o Traggo em seu próprio VPS mantém planilhas de horas, informações de clientes e contexto relevante para faturamento dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um provedor de rastreamento de tempo SaaS. O único binário Go mais o banco de dados SQLite o torna leve o suficiente para coexistir com outros serviços em um pequeno VPS, e o modelo baseado em tags se adapta a consultores, freelancers, agências e equipes de produto.
Traggo: principais recursos
Rastreamento baseado em etiquetas
Substitua hierarquias de projeto aninhadas por tags arbitrárias para que o mesmo registro possa aparecer em relatórios de cliente, projeto e faturáveis simultaneamente.
Visualização da linha do tempo
Arraste os intervalos em uma linha do tempo diária para iniciar, parar, dividir e editar registros de tempo rapidamente, sem digitar horários precisos.
Relatórios flexíveis
Divida o tempo registrado por qualquer combinação de tags em intervalos de datas configuráveis e então exporte os resultados para CSV para faturamento.
Suporte multiusuário
Crie contas de usuário separadas com funções de administrador e regulares para que uma pequena equipe possa compartilhar uma única instância do Traggo com folhas de ponto isoladas.
GraphQL API
Impulsione automações, dashboards e integrações através da API GraphQL documentada, em vez de fazer scraping da interface web.
Pegada leve
Um único binário Go com suporte SQLite significa baixo uso de disco e memória, ideal para ser instalado em um VPS existente sem provisionar novos recursos.
Por que executar Traggo na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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