Traggo é um rastreador de tempo de código aberto e auto-hospedado que organiza cada entrada como um período em uma linha do tempo, em vez de uma linha dentro de uma hierarquia de projeto rígida. Cada entrada é enriquecida com tags arbitrárias — client , project , task , billable , o que você quiser — e o painel analisa o tempo combinando tags da forma que você precisar, sem forçar você a escolher uma divisão canônica antecipadamente.

Auto-hospedar o Traggo em seu próprio VPS mantém planilhas de horas, informações de clientes e contexto relevante para faturamento dentro da infraestrutura que você controla, em vez de um provedor de rastreamento de tempo SaaS. O único binário Go mais o banco de dados SQLite o torna leve o suficiente para coexistir com outros serviços em um pequeno VPS, e o modelo baseado em tags se adapta a consultores, freelancers, agências e equipes de produto.