Zensical é uma plataforma de documentação moderna criada pela equipe por trás do Material for MkDocs. Ela gera sites de documentação polidos e pesquisáveis a partir de arquivos-fonte Markdown e os serve com um servidor de pré-visualização ao vivo integrado — para que as alterações em seus documentos sejam visíveis no navegador instantaneamente. Ele suporta tanto seu formato nativo zensical.toml quanto arquivos de configuração mkdocs.yml existentes, tornando a migração do MkDocs simples.

Hospedar o Zensical em seu próprio VPS significa que sua documentação reside em uma infraestrutura que você controla, sem taxa por página, sem rastreamento de leitores e sem dependência de um serviço de hospedagem de documentação de terceiros. Um projeto inicial é criado automaticamente na primeira execução para que você possa começar a escrever imediatamente.