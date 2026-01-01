Implante Zensical com instalação em um clique.
Plataforma de documentação auto-hospedada que cria e serve documentos de projeto bonitos baseados em Markdown com visualização ao vivo.
Escolha um plano VPS para Zensical
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Zensical
Zensical é uma plataforma de documentação moderna criada pela equipe por trás do Material for MkDocs. Ela gera sites de documentação polidos e pesquisáveis a partir de arquivos-fonte Markdown e os serve com um servidor de pré-visualização ao vivo integrado — para que as alterações em seus documentos sejam visíveis no navegador instantaneamente. Ele suporta tanto seu formato nativo
zensical.toml quanto arquivos de configuração
mkdocs.yml existentes, tornando a migração do MkDocs simples.
Hospedar o Zensical em seu próprio VPS significa que sua documentação reside em uma infraestrutura que você controla, sem taxa por página, sem rastreamento de leitores e sem dependência de um serviço de hospedagem de documentação de terceiros. Um projeto inicial é criado automaticamente na primeira execução para que você possa começar a escrever imediatamente.
Zensical: principais recursos
Criação Baseada em Markdown
Escreva a documentação em arquivos Markdown simples e tenha-os renderizados como um site de documentação polido e totalmente navegável.
Servidor de Pré-visualização ao Vivo
O servidor de desenvolvimento integrado recarrega a documentação no navegador assim que os arquivos de origem são salvos, tornando a edição rápida e imediata.
Pesquisa de Texto Completo
A pesquisa integrada no lado do cliente indexa todas as páginas de documentação para que os leitores possam encontrar conteúdo instantaneamente sem qualquer infraestrutura no lado do servidor.
Compatibilidade com MkDocs
Lê arquivos de configuração
mkdocs.yml existentes, permitindo que as equipes migrem do MkDocs sem reescrever sua configuração.
Suporte multilíngue
Internacionalização completa em mais de 60 idiomas para documentação, atendendo a públicos globais em seu idioma nativo.
Projeto Starter na primeira execução
Inicializa automaticamente um projeto de documentação de exemplo no primeiro deploy para que você possa começar a escrever e personalizar imediatamente.
Por que executar Zensical na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.