OMERO é a plataforma de gerenciamento de dados do Open Microscopy Environment construída para laboratórios de pesquisa que trabalham com dados de bioimagens multidimensionais. Ela importa imagens de microscopia de mais de 150 formatos de arquivo proprietários através do Bio-Formats, as mantém em um repositório consultável e as serve através de um visualizador web que lida com canais, time-lapse e pilhas Z sem software proprietário.

Hospedar o OMERO em seu VPS dá aos grupos de laboratório controle total sobre dados de imagem brutos, anotações e permissões de acesso, enquanto agrupa o back-end do OMERO.server, o front-end do OMERO.web e um repositório PostgreSQL em uma única implantação.