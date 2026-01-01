Implante OMERO com instalação em um clique.
Plataforma de gerenciamento de dados de imagem de código aberto para microscopia científica com um visualizador web multidimensional.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com OMERO
OMERO é a plataforma de gerenciamento de dados do Open Microscopy Environment construída para laboratórios de pesquisa que trabalham com dados de bioimagens multidimensionais. Ela importa imagens de microscopia de mais de 150 formatos de arquivo proprietários através do Bio-Formats, as mantém em um repositório consultável e as serve através de um visualizador web que lida com canais, time-lapse e pilhas Z sem software proprietário.
Hospedar o OMERO em seu VPS dá aos grupos de laboratório controle total sobre dados de imagem brutos, anotações e permissões de acesso, enquanto agrupa o back-end do OMERO.server, o front-end do OMERO.web e um repositório PostgreSQL em uma única implantação.
OMERO: principais recursos
Visualizador multidimensional
Navegue por pilhas Z, sequências de time-lapse e aquisições multicanais diretamente no navegador, sem instalar software de microscopia para desktop.
Importação de Bio-Formats
Ingerir imagens de mais de 150 formatos proprietários de microscopia e preservar os metadados originais através da biblioteca Bio-Formats incluída.
Grupos e permissões
Organize pesquisadores em grupos colaborativos com permissões de somente leitura, leitura e anotação, ou leitura e escrita em conjuntos de dados e projetos compartilhados.
Anotações e tags
Anexe tags, classificações, comentários, pares chave-valor e anexos de arquivo a imagens para que o contexto experimental permaneça ligado aos dados brutos.
Scripting e APIs
Automatize pipelines de análise através de APIs Python, Java e MATLAB ou execute OMERO.scripts do lado do servidor contra conjuntos de dados inteiros.
Por que executar OMERO na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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