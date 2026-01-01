Implante Trailarr com instalação em um clique.
Baixe e organize automaticamente trailers de filmes e séries de TV para suas bibliotecas de mídia Radarr e Sonarr.
Escolha um plano VPS para Trailarr
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Trailarr
Trailarr é um companheiro de código aberto para a pilha de mídia arr que encontra, baixa e organiza trailers junto com os filmes e séries de TV já gerenciados por Radarr e Sonarr. Ele se conecta a múltiplas instâncias de Radarr, Sonarr e Plex, detecta se um trailer já existe e usa yt-dlp com FFmpeg para buscar os que faltam na resolução e codec que você escolher.
Auto-hospedar o Trailarr em um VPS mantém o fluxo de trabalho de trailers funcionando continuamente sem ocupar um servidor doméstico, e os arquivos baixados vão para os mesmos caminhos de biblioteca que seu servidor de mídia já escaneia. Convenções de nomenclatura personalizáveis, perfis de qualidade e histórico de eventos tornam simples manter uma coleção completa de trailers que funciona com Plex, Jellyfin, Emby e Kodi.
Trailarr: principais recursos
Radarr e Sonarr sincronização
Conecta-se a múltiplas instâncias de Radarr, Sonarr e Plex para descobrir cada filme e série de TV monitorados sem importações manuais.
Downloads automáticos de trailers
Usa yt-dlp e FFmpeg internamente para buscar trailers e recodificá-los para sua resolução, codec e configurações de áudio preferidos.
Perfis de qualidade
Defina regras de resolução, formato e filtro por perfil para que cada biblioteca receba trailers que correspondam aos seus padrões de qualidade.
Convenções de nomenclatura do Plex
Salva trailers ao lado dos arquivos de mídia usando nomes no estilo Plex para que Plex, Jellyfin, Emby e Kodi os reconheçam sem configuração adicional.
Aceleração de hardware
A aceleração VAAPI e NVIDIA opcional acelera a transcodificação de trailers e mantém o uso da CPU baixo em grandes bibliotecas.
Histórico de eventos e logs
Rastreamento de eventos integrado e logs detalhados mostram exatamente quais trailers foram baixados, ignorados ou falharam para facilitar a solução de problemas.
Por que executar Trailarr na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.