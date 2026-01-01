Até 70% de desconto no Trailarr

Implante Trailarr com instalação em um clique.

Baixe e organize automaticamente trailers de filmes e séries de TV para suas bibliotecas de mídia Radarr e Sonarr.

Publique seu aplicativo na hora
Backups semanais grátis e automáticos
VPS gerenciado por IA
R$29,99/mês
Escolha um plano
30 dias para pedir reembolso
Implante Trailarr com instalação em um clique.

Escolha um plano VPS para Trailarr

66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 59,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 1
R$87,99
R$29,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 59,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
Mais popular
60% de desconto
KVM 2
R$108,99
R$43,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 77,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
70% de desconto
KVM 4
R$196,99
R$59,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 149,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
67% de desconto
KVM 8
R$359,99
R$119,99/mês
Escolher plano
Renova por R$ 259,99/mês a cada 2 anos. Cancele quando quiser.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
Gerenciador Docker
Acesso rápido aos registros do contêiner
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O que você pode criar com Trailarr

Trailarr é um companheiro de código aberto para a pilha de mídia arr que encontra, baixa e organiza trailers junto com os filmes e séries de TV já gerenciados por Radarr e Sonarr. Ele se conecta a múltiplas instâncias de Radarr, Sonarr e Plex, detecta se um trailer já existe e usa yt-dlp com FFmpeg para buscar os que faltam na resolução e codec que você escolher.

Auto-hospedar o Trailarr em um VPS mantém o fluxo de trabalho de trailers funcionando continuamente sem ocupar um servidor doméstico, e os arquivos baixados vão para os mesmos caminhos de biblioteca que seu servidor de mídia já escaneia. Convenções de nomenclatura personalizáveis, perfis de qualidade e histórico de eventos tornam simples manter uma coleção completa de trailers que funciona com Plex, Jellyfin, Emby e Kodi.

Comece agora
O que você pode criar com {name}

Trailarr: principais recursos

Radarr e Sonarr sincronização

Conecta-se a múltiplas instâncias de Radarr, Sonarr e Plex para descobrir cada filme e série de TV monitorados sem importações manuais.

Downloads automáticos de trailers

Usa yt-dlp e FFmpeg internamente para buscar trailers e recodificá-los para sua resolução, codec e configurações de áudio preferidos.

Perfis de qualidade

Defina regras de resolução, formato e filtro por perfil para que cada biblioteca receba trailers que correspondam aos seus padrões de qualidade.

Convenções de nomenclatura do Plex

Salva trailers ao lado dos arquivos de mídia usando nomes no estilo Plex para que Plex, Jellyfin, Emby e Kodi os reconheçam sem configuração adicional.

Aceleração de hardware

A aceleração VAAPI e NVIDIA opcional acelera a transcodificação de trailers e mantém o uso da CPU baixo em grandes bibliotecas.

Histórico de eventos e logs

Rastreamento de eventos integrado e logs detalhados mostram exatamente quais trailers foram baixados, ignorados ou falharam para facilitar a solução de problemas.

Por que executar Trailarr na Hostinger?

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Publique com um clique

Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

Publique com um clique

Segurança garantida

Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

Segurança garantida

Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

Gerenciador Docker integrado

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Comece local. Cresça global.

Escolha um servidor próximo ao seu público para acelerar o carregamento do seu site. Temos servidores na América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.
Comece agora
Comece local. Cresça global.

Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
Martin K

A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

30 dias para pedir reembolso

Experimente sem riscos com nossa garantia de reembolso de 30 dias. Confira nossa política de reembolso para mais informações.

Comece agora

Explore mais aplicativos para implantar

Immich

Immich

O Immich é uma solução auto-hospedada de alto desempenho para gerenciar fotos e vídeos

Selecionar
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Transmita bibliotecas de música pessoais através de um servidor API compatível com Subsonic

Selecionar
AllTube

AllTube

Interface web para baixar vídeos do YouTube e de outros sites

Selecionar
Veja todos os aplicativos

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.