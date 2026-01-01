Trailarr é um companheiro de código aberto para a pilha de mídia arr que encontra, baixa e organiza trailers junto com os filmes e séries de TV já gerenciados por Radarr e Sonarr. Ele se conecta a múltiplas instâncias de Radarr, Sonarr e Plex, detecta se um trailer já existe e usa yt-dlp com FFmpeg para buscar os que faltam na resolução e codec que você escolher.

Auto-hospedar o Trailarr em um VPS mantém o fluxo de trabalho de trailers funcionando continuamente sem ocupar um servidor doméstico, e os arquivos baixados vão para os mesmos caminhos de biblioteca que seu servidor de mídia já escaneia. Convenções de nomenclatura personalizáveis, perfis de qualidade e histórico de eventos tornam simples manter uma coleção completa de trailers que funciona com Plex, Jellyfin, Emby e Kodi.