Implante o DokuWiki com um clique.
Plataforma wiki simples e sem banco de dados para documentação técnica e bases de conhecimento de equipe.
Escolha um plano VPS para DokuWiki
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com DokuWiki
O DokuWiki é um wiki leve e compatível com padrões que armazena todo o conteúdo em arquivos de texto simples, em vez de um banco de dados. Este design baseado em arquivos mantém a configuração mínima e torna os backups trivialmente simples — basta copiar os arquivos. Apesar de sua simplicidade, o DokuWiki oferece uma experiência de edição completa, organização hierárquica de namespace, controles de acesso granulares e um extenso ecossistema de plugins que pode estender a funcionalidade sem adicionar complexidade à infraestrutura.
Hospedar o DokuWiki em seu VPS mantém sua documentação privada e acessível inteiramente sob seus próprios termos. Não há taxas por usuário, sem dependências de serviços externos e nenhum dado saindo de sua infraestrutura — tornando-o uma escolha confiável a longo prazo para wikis internos, runbooks técnicos e bases de conhecimento de equipe de qualquer tamanho.
DokuWiki: principais recursos
Não é necessário banco de dados
Todo o conteúdo é armazenado como arquivos de texto simples, eliminando a sobrecarga de configuração e manutenção de banco de dados comum a outras plataformas wiki.
Controle de versão integrado
Cada edição é rastreada com uma visualização completa de diferenças e reversão com um clique, para que nenhuma alteração de conteúdo seja perdida permanentemente.
Controle de acesso flexível
Grupos de usuários e permissões em nível de página permitem que você restrinja ou abra seções da wiki para o público certo.
Rico ecossistema de plugins
Centenas de plugins da comunidade adicionam recursos como destaque de sintaxe, diagramas, listas de tarefas e integrações sem tocar no código principal.
Backups fáceis
Como o conteúdo são arquivos simples, fazer backup de todo o wiki é tão fácil quanto copiar um diretório ou incluí-lo em qualquer estratégia de backup baseada em arquivos.
Por que executar DokuWiki na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.