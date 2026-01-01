O DokuWiki é um wiki leve e compatível com padrões que armazena todo o conteúdo em arquivos de texto simples, em vez de um banco de dados. Este design baseado em arquivos mantém a configuração mínima e torna os backups trivialmente simples — basta copiar os arquivos. Apesar de sua simplicidade, o DokuWiki oferece uma experiência de edição completa, organização hierárquica de namespace, controles de acesso granulares e um extenso ecossistema de plugins que pode estender a funcionalidade sem adicionar complexidade à infraestrutura.

Hospedar o DokuWiki em seu VPS mantém sua documentação privada e acessível inteiramente sob seus próprios termos. Não há taxas por usuário, sem dependências de serviços externos e nenhum dado saindo de sua infraestrutura — tornando-o uma escolha confiável a longo prazo para wikis internos, runbooks técnicos e bases de conhecimento de equipe de qualquer tamanho.