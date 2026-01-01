useSend é uma alternativa de código aberto a Resend, SendGrid e Postmark que permite que você seja o proprietário de toda a sua pilha de envio de e-mails. Construído em Next.js com AWS SES como backend de entrega, ele oferece uma API REST limpa e um gateway SMTP para e-mails transacionais e de marketing — sem taxas por e-mail ou dependência de fornecedor.

Hospedar o useSend por conta própria no seu VPS coloca seus domínios de envio, listas de assinantes e análises de e-mail inteiramente sob seu controle. Você tem um painel unificado para monitorar a entregabilidade, gerenciar domínios, lidar com bounces e webhooks, e agendar campanhas — tudo a partir de uma infraestrutura que você possui.