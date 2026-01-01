Implante useSend com instalação em um clique.
Infraestrutura de envio de e-mail de código aberto — hospede você mesmo sua plataforma de e-mail transacional e de marketing.
Escolha um plano VPS para useSend
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com useSend
useSend é uma alternativa de código aberto a Resend, SendGrid e Postmark que permite que você seja o proprietário de toda a sua pilha de envio de e-mails. Construído em Next.js com AWS SES como backend de entrega, ele oferece uma API REST limpa e um gateway SMTP para e-mails transacionais e de marketing — sem taxas por e-mail ou dependência de fornecedor.
Hospedar o useSend por conta própria no seu VPS coloca seus domínios de envio, listas de assinantes e análises de e-mail inteiramente sob seu controle. Você tem um painel unificado para monitorar a entregabilidade, gerenciar domínios, lidar com bounces e webhooks, e agendar campanhas — tudo a partir de uma infraestrutura que você possui.
useSend: principais recursos
REST API e SMTP
Envie e-mails via uma API REST amigável para desenvolvedores ou SMTP padrão — compatível com aplicativos e bibliotecas de e-mail existentes.
Analytics de entrega
Acompanhe e-mails entregues, abertos, clicados e rejeitados em tempo real com um painel de análises integrado.
Gerenciamento de domínio
Adicione e verifique domínios de envio personalizados com orientação de registro DNS, mantendo a reputação de e-mail vinculada à sua própria infraestrutura.
Envio agendado
Enfileire e-mails para entrega futura usando a API de Agendamento, habilitando campanhas de gotejamento e fluxos transacionais com reconhecimento de fuso horário.
Eventos Webhook
Receba eventos de entrega em tempo real — devoluções, reclamações, aberturas e cliques — via webhooks configuráveis para processamento posterior.
Por que executar useSend na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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AnonUpload é uma aplicação de compartilhamento anônimo e seguro, sem dependência de banco de dados