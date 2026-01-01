Implante Mylar3 com instalação em um clique.
Baixador de quadrinhos e gerenciador de biblioteca auto-hospedado que automatiza o rastreamento de novas edições em fontes NZB e torrent.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Mylar3
Mylar3 é o fork de Python 3 ativamente mantido do Mylar — um baixador automático de quadrinhos e gerenciador de biblioteca que monitora séries, coloca novas edições em fila assim que são lançadas, entrega os downloads ao seu cliente existente e pós-processa os arquivos CBR/CBZ resultantes em uma biblioteca organizada. Ele se comunica com SABnzbd, NZBGet e uma ampla gama de clientes de torrent, incluindo qBittorrent, Transmission, Deluge e rTorrent.
A auto-hospedagem do Mylar3 em seu próprio VPS mantém sua lista de leitura, fila de monitoramento e credenciais do cliente de download dentro de sua infraestrutura, em vez de um serviço SaaS. Combinado com um leitor de quadrinhos como Komga ou Kavita, a implantação se torna uma pilha pessoal estilo Plex para quadrinhos — buscando automaticamente novas edições em uma biblioteca que leitores móveis e de desktop podem consumir de qualquer lugar.
Mylar3: principais recursos
Listas de séries
Acompanhe séries em andamento, edições individuais, arcos de história e one-shots para que novos lançamentos sejam enfileirados automaticamente no momento em que estiverem disponíveis.
NZB e clientes de torrent
Delegue downloads para SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent e outros clientes através de suas APIs padrão.
Integrações de indexador
Pesquise em indexadores Newznab/Torznab, provedores DDL públicos e feeds RSS configuráveis para encontrar cada problema rastreado.
Pós-processamento da biblioteca
Renomeia, move e marca arquivos baixados para uma estrutura de pastas organizada (CBR/CBZ) adequada para Komga, Kavita, ComicRack e outros.
Metadados do ComicVine
Puxa a arte da capa, a numeração da edição e os metadados da editora do ComicVine para que a biblioteca permaneça consistente e bem-etiquetada.
Agendador em segundo plano
Executa verificações contínuas programadas para novos problemas, preenchimento retroativo ausente e trabalhos de renomeação, para que a biblioteca seja atualizada sem intervenção manual.
Por que executar Mylar3 na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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