Mylar3 é o fork de Python 3 ativamente mantido do Mylar — um baixador automático de quadrinhos e gerenciador de biblioteca que monitora séries, coloca novas edições em fila assim que são lançadas, entrega os downloads ao seu cliente existente e pós-processa os arquivos CBR/CBZ resultantes em uma biblioteca organizada. Ele se comunica com SABnzbd, NZBGet e uma ampla gama de clientes de torrent, incluindo qBittorrent, Transmission, Deluge e rTorrent.

A auto-hospedagem do Mylar3 em seu próprio VPS mantém sua lista de leitura, fila de monitoramento e credenciais do cliente de download dentro de sua infraestrutura, em vez de um serviço SaaS. Combinado com um leitor de quadrinhos como Komga ou Kavita, a implantação se torna uma pilha pessoal estilo Plex para quadrinhos — buscando automaticamente novas edições em uma biblioteca que leitores móveis e de desktop podem consumir de qualquer lugar.