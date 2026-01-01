Implante Grimoire com instalação em um clique.
Gerenciador de favoritos auto-hospedado com marcação, pesquisa de texto completo e extração de metadados assistida por IA.
Escolha um plano VPS para Grimoire
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Grimoire
Grimoire é um gerenciador de favoritos de código aberto projetado para ser um lar permanente e pesquisável para tudo o que você salva da web. Ele armazena favoritos com extração automática de metadados — título da página, descrição, favicon e captura de tela — para que sua coleção permaneça útil muito depois de você ter esquecido por que salvou algo.
Ao contrário das pastas de favoritos do navegador que sincronizam com nuvens de fornecedores, hospedar o Grimoire em seu VPS mantém seu histórico de leitura, links de pesquisa e recursos salvos totalmente privados. Um único contêiner com armazenamento SQLite integrado significa que não há nada para manter — apenas salve, marque e pesquise.
Grimoire: principais recursos
Extração automática de metadados
Grimoire busca o título, a descrição, o favicon e a captura de tela para cada marcador automaticamente, mantendo sua biblioteca organizada sem esforço manual.
Busca em texto completo
Pesquise em títulos de favoritos, descrições, tags e notas para encontrar qualquer coisa em sua coleção instantaneamente.
Tags e categorias
Organize seus favoritos com tags e categorias flexíveis, depois filtre sua biblioteca para encontrar exatamente o que você precisa.
Marcação assistida por IA
Opcionalmente, conecte um provedor de IA para sugerir automaticamente tags e resumos com base no conteúdo da página.
Extensão do navegador
Salve favoritos diretamente do Chrome ou Firefox com uma extensão de um clique sem sair da página que você está lendo.
Por que executar Grimoire na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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