Grimoire é um gerenciador de favoritos de código aberto projetado para ser um lar permanente e pesquisável para tudo o que você salva da web. Ele armazena favoritos com extração automática de metadados — título da página, descrição, favicon e captura de tela — para que sua coleção permaneça útil muito depois de você ter esquecido por que salvou algo.

Ao contrário das pastas de favoritos do navegador que sincronizam com nuvens de fornecedores, hospedar o Grimoire em seu VPS mantém seu histórico de leitura, links de pesquisa e recursos salvos totalmente privados. Um único contêiner com armazenamento SQLite integrado significa que não há nada para manter — apenas salve, marque e pesquise.