Implante YOURLS com um clique.
Encurtador de URL PHP leve e auto-hospedado com análises de cliques, mais de 300 plugins e uma API REST.
Escolha um plano VPS para YOURLS
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com YOURLS
YOURLS (Seu Próprio Encurtador de URL) é uma pequena aplicação PHP autônoma que permite que você execute seu próprio serviço de encurtamento de URL em seu domínio. Ao contrário dos serviços comerciais, o YOURLS mantém todos os dados de cliques e o gerenciamento de links inteiramente sob seu controle — sem limites de taxa, sem taxas de assinatura e sem rastreamento de terceiros do seu público.
Além do encurtamento básico, o YOURLS inclui rastreamento de cliques integrado, análise de referências e uma API REST para gerenciamento programático de links. Uma comunidade ativa construiu mais de 300 plugins cobrindo tudo, desde a geração de códigos QR até redirecionamentos de geolocalização, tornando o YOURLS um dos encurtadores de link auto-hospedados mais extensíveis disponíveis.
YOURLS: principais recursos
Analytics de cliques
Acompanhe o total de cliques, referências e as estatísticas por link para que você saiba exatamente como cada URL encurtada se comporta ao longo do tempo.
Ecossistema de plugins
Mais de 300 plugins da comunidade estendem o YOURLS com códigos QR, redirecionamentos de geolocalização, pré-visualizações de links e muito mais — sem necessidade de desenvolvimento personalizado.
REST API
Crie, expanda e recupere estatísticas de links programaticamente através de uma API integrada, tornando o YOURLS fácil de integrar em aplicativos e fluxos de trabalho de automação.
Palavras-chave personalizadas
Atribua slugs personalizados memoráveis a qualquer link em vez de caracteres aleatórios, o que lhe dá URLs de marca como
yourdomain.com/launch.
Modo público ou privado
Execute o YOURLS como uma ferramenta privada para sua equipe ou abra-o publicamente — o controle de acesso é um único botão de configuração.
Suporte a Bookmarklet
Instale o bookmarklet de um clique em qualquer navegador para encurtar a URL da página atual sem sair do seu fluxo de trabalho.
Por que executar YOURLS na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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