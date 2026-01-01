YOURLS (Seu Próprio Encurtador de URL) é uma pequena aplicação PHP autônoma que permite que você execute seu próprio serviço de encurtamento de URL em seu domínio. Ao contrário dos serviços comerciais, o YOURLS mantém todos os dados de cliques e o gerenciamento de links inteiramente sob seu controle — sem limites de taxa, sem taxas de assinatura e sem rastreamento de terceiros do seu público.

Além do encurtamento básico, o YOURLS inclui rastreamento de cliques integrado, análise de referências e uma API REST para gerenciamento programático de links. Uma comunidade ativa construiu mais de 300 plugins cobrindo tudo, desde a geração de códigos QR até redirecionamentos de geolocalização, tornando o YOURLS um dos encurtadores de link auto-hospedados mais extensíveis disponíveis.