Cross-seed é uma ferramenta de automação de código aberto projetada para ajudar usuários de torrent a encontrar e adicionar cross-seeds — torrents que existem em múltiplos trackers privados, mas compartilham arquivos idênticos. Ao comparar seus downloads existentes com indexadores como Prowlarr ou Jackett, ele identifica lançamentos correspondentes e os adiciona ao seu cliente de torrent automaticamente, permitindo que você semeie em trackers adicionais sem precisar baixar novamente nenhum dado.

Executar o Cross-seed em um VPS garante operação contínua 24 horas, procurando por novas oportunidades de cross-seed sempre que surgirem. Ele se integra com clientes de torrent populares, incluindo qBittorrent, Deluge e rTorrent, e suporta correspondência baseada em dados que funciona mesmo quando os nomes dos lançamentos diferem entre os trackers.