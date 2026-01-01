Implante Cross-seed com instalação em um clique.
Ferramenta automatizada de cross-seeding que encontra torrents correspondentes entre trackers privados para maximizar sua taxa de semeadura.
Escolha um plano VPS para Cross-seed
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Cross-seed
Cross-seed é uma ferramenta de automação de código aberto projetada para ajudar usuários de torrent a encontrar e adicionar cross-seeds — torrents que existem em múltiplos trackers privados, mas compartilham arquivos idênticos. Ao comparar seus downloads existentes com indexadores como Prowlarr ou Jackett, ele identifica lançamentos correspondentes e os adiciona ao seu cliente de torrent automaticamente, permitindo que você semeie em trackers adicionais sem precisar baixar novamente nenhum dado.
Executar o Cross-seed em um VPS garante operação contínua 24 horas, procurando por novas oportunidades de cross-seed sempre que surgirem. Ele se integra com clientes de torrent populares, incluindo qBittorrent, Deluge e rTorrent, e suporta correspondência baseada em dados que funciona mesmo quando os nomes dos lançamentos diferem entre os trackers.
Cross-seed: principais recursos
Semeação Cruzada Automática
Verifica seus downloads existentes e encontra torrents correspondentes em outros rastreadores para que você possa semear mais sem baixar nada extra.
Suporte a Múltiplos Rastreadores
Conecta-se ao Prowlarr ou Jackett para pesquisar em dezenas de trackers privados e públicos simultaneamente a partir de uma única configuração.
Integração de Cliente Torrent
Funciona nativamente com qBittorrent, Deluge, Transmission e rTorrent para injetar torrents cross-seed diretamente no seu cliente.
Correspondência Baseada em Dados
Compara torrents pelo conteúdo e tamanho do arquivo em vez de apenas pelos nomes, identificando cross-seeds mesmo quando os títulos de lançamento diferem entre os trackers.
Modo Daemon
Executa como um serviço de segundo plano persistente que monitora novos downloads e encontra automaticamente oportunidades de cross-seeding em tempo real.
Por que executar Cross-seed na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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