Implante Gotify com instalação em um clique.
Servidor de notificações push auto-hospedado com uma API REST simples e entrega WebSocket em tempo real.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Gotify
Gotify é um servidor de notificações push leve e de código aberto que permite enviar e receber mensagens em tempo real. Uma API REST simples facilita a integração de notificações de scripts, ferramentas de monitoramento, cron jobs e aplicações, sem depender de Firebase, Pushover ou qualquer outro serviço de terceiros. Ele suporta múltiplas aplicações cliente e organiza as notificações por origem com níveis de prioridade.
Hospedar o Gotify por conta própria mantém todos os dados de notificação no seu próprio VPS, garantindo privacidade e disponibilidade. Seu baixo consumo de recursos significa que ele funciona confortavelmente ao lado de outras aplicações, sem competir por memória ou CPU.
Gotify: principais recursos
Simples REST API
Envie notificações de qualquer script ou aplicação com uma única requisição HTTP POST — sem necessidade de SDK e sem configuração complexa.
WebSockets em Tempo Real
As mensagens são enviadas instantaneamente para os clientes conectados via WebSocket, garantindo que os alertas apareçam em seus dispositivos no momento em que são enviados.
Android e Clientes Web
Receba notificações em dispositivos Android com o aplicativo oficial, ou monitore mensagens em qualquer navegador através da interface web integrada.
Suporte a Múltiplas Aplicações
Organize as notificações por aplicativo de origem com tokens e níveis de prioridade separados, mantendo alertas de monitoramento, backups e eventos de CI claramente separados.
Extensibilidade de Plugins
Estenda o Gotify com plugins da comunidade para adicionar novas fontes de notificação, regras de encaminhamento e integrações personalizadas sem modificar o servidor principal.
Por que executar Gotify na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.