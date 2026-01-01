Gotify é um servidor de notificações push leve e de código aberto que permite enviar e receber mensagens em tempo real. Uma API REST simples facilita a integração de notificações de scripts, ferramentas de monitoramento, cron jobs e aplicações, sem depender de Firebase, Pushover ou qualquer outro serviço de terceiros. Ele suporta múltiplas aplicações cliente e organiza as notificações por origem com níveis de prioridade.

Hospedar o Gotify por conta própria mantém todos os dados de notificação no seu próprio VPS, garantindo privacidade e disponibilidade. Seu baixo consumo de recursos significa que ele funciona confortavelmente ao lado de outras aplicações, sem competir por memória ou CPU.