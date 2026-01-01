O Kutt é um encurtador de URL auto-hospedado que coloca você no controle total dos seus links curtos, dados de análise e acesso de usuário. Crie URLs curtas personalizadas em seu próprio domínio, rastreie estatísticas de cliques por link e gerencie tudo através de uma interface de administração limpa — sem enviar dados para serviços comerciais como Bitly ou TinyURL.

Além do encurtamento básico, o Kutt permite que você proteja links com senhas, defina datas de expiração automáticas e gerencie usuários registrados. Uma API REST completa e extensões de navegador para Chrome e Firefox facilitam a integração da criação de links em fluxos de trabalho existentes. Auto-hospedagem significa que seus dados de link permanecem privados e você não paga taxas por clique.