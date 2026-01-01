Implante Kutt com instalação de um clique.
Encurtador de URL moderno de código aberto com domínios personalizados, análise de cliques e uma API REST completa.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Kutt
O Kutt é um encurtador de URL auto-hospedado que coloca você no controle total dos seus links curtos, dados de análise e acesso de usuário. Crie URLs curtas personalizadas em seu próprio domínio, rastreie estatísticas de cliques por link e gerencie tudo através de uma interface de administração limpa — sem enviar dados para serviços comerciais como Bitly ou TinyURL.
Além do encurtamento básico, o Kutt permite que você proteja links com senhas, defina datas de expiração automáticas e gerencie usuários registrados. Uma API REST completa e extensões de navegador para Chrome e Firefox facilitam a integração da criação de links em fluxos de trabalho existentes. Auto-hospedagem significa que seus dados de link permanecem privados e você não paga taxas por clique.
Kutt: principais recursos
Suporte a domínio personalizado
Sirva links curtos do seu próprio domínio de marca para que cada URL que você compartilha reforce sua identidade em vez de um serviço de terceiros.
Analytics por link
Monitore os cliques, referências, países e dispositivos para cada link encurtado para medir o alcance e o desempenho da campanha.
Links protegidos por senha
Adicione uma senha opcional a qualquer link para que apenas pessoas com a senha possam acessar a URL de destino.
Expiração do link
Defina uma data de expiração automática para qualquer link e ele para de funcionar sem nenhuma intervenção manual — útil para campanhas com prazo definido.
REST API
Crie, gerencie e exclua links programaticamente por meio de uma API completa, facilitando a integração do Kutt em seus aplicativos e pipelines.
Gerenciamento de usuários
O painel de administração permite gerenciar usuários registrados e todos os links do sistema, com registro e acesso anônimo desativados por padrão.
Por que executar Kutt na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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