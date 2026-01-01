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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Kutt

O Kutt é um encurtador de URL auto-hospedado que coloca você no controle total dos seus links curtos, dados de análise e acesso de usuário. Crie URLs curtas personalizadas em seu próprio domínio, rastreie estatísticas de cliques por link e gerencie tudo através de uma interface de administração limpa — sem enviar dados para serviços comerciais como Bitly ou TinyURL.

Além do encurtamento básico, o Kutt permite que você proteja links com senhas, defina datas de expiração automáticas e gerencie usuários registrados. Uma API REST completa e extensões de navegador para Chrome e Firefox facilitam a integração da criação de links em fluxos de trabalho existentes. Auto-hospedagem significa que seus dados de link permanecem privados e você não paga taxas por clique.

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O que você pode criar com {name}

Kutt: principais recursos

Suporte a domínio personalizado

Sirva links curtos do seu próprio domínio de marca para que cada URL que você compartilha reforce sua identidade em vez de um serviço de terceiros.

Analytics por link

Monitore os cliques, referências, países e dispositivos para cada link encurtado para medir o alcance e o desempenho da campanha.

Links protegidos por senha

Adicione uma senha opcional a qualquer link para que apenas pessoas com a senha possam acessar a URL de destino.

Expiração do link

Defina uma data de expiração automática para qualquer link e ele para de funcionar sem nenhuma intervenção manual — útil para campanhas com prazo definido.

REST API

Crie, gerencie e exclua links programaticamente por meio de uma API completa, facilitando a integração do Kutt em seus aplicativos e pipelines.

Gerenciamento de usuários

O painel de administração permite gerenciar usuários registrados e todos os links do sistema, com registro e acesso anônimo desativados por padrão.

Por que executar Kutt na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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