Form.io é uma plataforma de criação de formulários e API de código aberto que permite aos desenvolvedores criar formulários complexos, gerenciar envios e construir aplicações baseadas em dados. Ele combina um criador de formulários visual de arrastar e soltar com um poderoso backend de API REST, tornando simples incorporar formulários em qualquer aplicação web ou móvel.

Auto-hospedar o Form.io dá a você total propriedade dos seus dados de formulário e envios. Organizações que lidam com informações sensíveis — respostas de pesquisas, formulários de entrada de clientes ou fluxos de trabalho internos — se beneficiam de manter tudo em sua própria infraestrutura, sem taxas por envio e com total soberania dos dados.