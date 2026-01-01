Implante o Form.io com instalação em um clique.
Criador de formulários de código aberto e plataforma de API de gerenciamento de dados para criar, incorporar e gerenciar formulários dinâmicos.
Escolha um plano VPS para Form.io
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Form.io
Form.io é uma plataforma de criação de formulários e API de código aberto que permite aos desenvolvedores criar formulários complexos, gerenciar envios e construir aplicações baseadas em dados. Ele combina um criador de formulários visual de arrastar e soltar com um poderoso backend de API REST, tornando simples incorporar formulários em qualquer aplicação web ou móvel.
Auto-hospedar o Form.io dá a você total propriedade dos seus dados de formulário e envios. Organizações que lidam com informações sensíveis — respostas de pesquisas, formulários de entrada de clientes ou fluxos de trabalho internos — se beneficiam de manter tudo em sua própria infraestrutura, sem taxas por envio e com total soberania dos dados.
Form.io: principais recursos
Criador de formulários visuais
Editor de arrastar e soltar suporta campos de texto, upload de arquivos, formulários aninhados e lógica condicional sem escrever código.
REST API gerada automaticamente
Cada formulário gera automaticamente uma API REST para criar, ler e gerenciar envios de qualquer aplicação.
Controle de acesso baseado em função
Controlar quem pode enviar, visualizar ou administrar formulários com gerenciamento granular de funções e permissões.
Ações de envio personalizadas
Acione webhooks, envie e-mails ou transforme dados automaticamente quando um formulário é enviado.
SDK JavaScript Incorporável
Incorpore formulários em React, Angular, Vue ou qualquer aplicativo web usando o SDK JavaScript oficial do Form.io.
Por que executar Form.io na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.