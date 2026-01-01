Implante o Docspell com um clique.
Organizador de documentos auto-hospedado que etiqueta automaticamente digitalizações, e-mails e PDFs e os torna pesquisáveis em texto completo.
Escolha um plano VPS para Docspell
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Docspell
Docspell é um servidor de gerenciamento de documentos auto-hospedado de código aberto, projetado para pilhas de papel que foram digitalizados, baixados ou enviados por e-mail. Ele executa OCR em arquivos recebidos, extrai datas, correspondentes e valores usando PNL, e armazena os metadados estruturados junto com o documento original para que todo o arquivo se torne pesquisável por texto completo. Tags, campos personalizados, pastas e consultas salvas tornam prático gerenciar documentos domésticos, faturas de freelancer ou registros de pequenas empresas ao longo de muitos anos.
Auto-hospedar o Docspell em seu próprio servidor VPS mantém os documentos mais sensíveis — registros fiscais, contas médicas, documentos legais, formulários governamentais — dentro de uma infraestrutura que você controla, em vez de um serviço de documentos SaaS. A implantação inclui PostgreSQL para armazenamento, Solr para pesquisa de texto completo, e o servidor REST do Docspell mais o worker joex para OCR e conversão, com o cadastro na primeira visita criando a conta que possui o arquivo de documentos.
Docspell: principais recursos
OCR + extração de NLP
Executa OCR em cada digitalização, então extrai datas, correspondentes, valores e contatos para que cada documento chegue à caixa de entrada já pré-classificado.
Pesquisa de texto completo
Pesquisa de texto completo com suporte Solr em todos os documentos — faturas, contratos, recibos, anexos de e-mail — com filtros por tag, pasta e campo.
Ingestão de e-mails e pastas
Puxe anexos de caixa de e-mail via IMAP, aceite uploads HTTP de scanners e monitore um diretório para arquivos enviados via SCP ou rsync.
Tags e campos personalizados
Anote documentos com tags, rótulos de organização, campos personalizados (valores, datas de contrato, datas de expiração) e pesquisas salvas que são atualizadas automaticamente.
Multi-usuário e multilocatário
Cada "coletivo" é um espaço de trabalho isolado com seus próprios usuários, documentos e metadados para que famílias ou pequenas equipes compartilhem uma instância sem cruzar dados.
Conversão de documentos
Converte arquivos HTML, Office, imagem e e-mail de entrada em PDFs pesquisáveis via WeasyPrint, Unoconv e Tesseract para um arquivo uniforme.
Por que executar Docspell na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.