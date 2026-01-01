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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Docspell

Docspell é um servidor de gerenciamento de documentos auto-hospedado de código aberto, projetado para pilhas de papel que foram digitalizados, baixados ou enviados por e-mail. Ele executa OCR em arquivos recebidos, extrai datas, correspondentes e valores usando PNL, e armazena os metadados estruturados junto com o documento original para que todo o arquivo se torne pesquisável por texto completo. Tags, campos personalizados, pastas e consultas salvas tornam prático gerenciar documentos domésticos, faturas de freelancer ou registros de pequenas empresas ao longo de muitos anos.

Auto-hospedar o Docspell em seu próprio servidor VPS mantém os documentos mais sensíveis — registros fiscais, contas médicas, documentos legais, formulários governamentais — dentro de uma infraestrutura que você controla, em vez de um serviço de documentos SaaS. A implantação inclui PostgreSQL para armazenamento, Solr para pesquisa de texto completo, e o servidor REST do Docspell mais o worker joex para OCR e conversão, com o cadastro na primeira visita criando a conta que possui o arquivo de documentos.

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O que você pode criar com {name}

Docspell: principais recursos

OCR + extração de NLP

Executa OCR em cada digitalização, então extrai datas, correspondentes, valores e contatos para que cada documento chegue à caixa de entrada já pré-classificado.

Pesquisa de texto completo

Pesquisa de texto completo com suporte Solr em todos os documentos — faturas, contratos, recibos, anexos de e-mail — com filtros por tag, pasta e campo.

Ingestão de e-mails e pastas

Puxe anexos de caixa de e-mail via IMAP, aceite uploads HTTP de scanners e monitore um diretório para arquivos enviados via SCP ou rsync.

Tags e campos personalizados

Anote documentos com tags, rótulos de organização, campos personalizados (valores, datas de contrato, datas de expiração) e pesquisas salvas que são atualizadas automaticamente.

Multi-usuário e multilocatário

Cada "coletivo" é um espaço de trabalho isolado com seus próprios usuários, documentos e metadados para que famílias ou pequenas equipes compartilhem uma instância sem cruzar dados.

Conversão de documentos

Converte arquivos HTML, Office, imagem e e-mail de entrada em PDFs pesquisáveis via WeasyPrint, Unoconv e Tesseract para um arquivo uniforme.

Por que executar Docspell na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
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Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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