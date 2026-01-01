Docspell é um servidor de gerenciamento de documentos auto-hospedado de código aberto, projetado para pilhas de papel que foram digitalizados, baixados ou enviados por e-mail. Ele executa OCR em arquivos recebidos, extrai datas, correspondentes e valores usando PNL, e armazena os metadados estruturados junto com o documento original para que todo o arquivo se torne pesquisável por texto completo. Tags, campos personalizados, pastas e consultas salvas tornam prático gerenciar documentos domésticos, faturas de freelancer ou registros de pequenas empresas ao longo de muitos anos.

Auto-hospedar o Docspell em seu próprio servidor VPS mantém os documentos mais sensíveis — registros fiscais, contas médicas, documentos legais, formulários governamentais — dentro de uma infraestrutura que você controla, em vez de um serviço de documentos SaaS. A implantação inclui PostgreSQL para armazenamento, Solr para pesquisa de texto completo, e o servidor REST do Docspell mais o worker joex para OCR e conversão, com o cadastro na primeira visita criando a conta que possui o arquivo de documentos.