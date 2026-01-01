Implante o ChronoFrame com um clique.
Galeria de fotos auto-hospedada com análise automática de EXIF, geocodificação reversa e um mapa interativo de exploração para fotógrafos.
Escolha um plano VPS para ChronoFrame
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com ChronoFrame
ChronoFrame é uma galeria de fotos moderna de código aberto, construída para fotógrafos que desejam um lar bonito e com metadados para seu trabalho, sem entregá-lo a um serviço de nuvem. Construído em Nuxt 4 com um pipeline de imagem rápido, ele analisa automaticamente o EXIF no upload, faz a geocodificação reversa dos locais de captura, gera placeholders ThumbHash para carregamento instantâneo e suporta Live Photos e Motion Photos, além de JPEG, PNG e HEIC/HEIF.
Executar o ChronoFrame em seu VPS mantém originais em resolução total, coordenadas GPS e histórico de visualização sob seu controle — sem assinatura, sem limites por foto, sem varredura de terceiros. As fotos podem residir em disco local ou em qualquer bucket compatível com S3, e o mapa de exploração incluído transforma cada viagem em uma linha do tempo navegável de onde cada quadro foi capturado.
ChronoFrame: principais recursos
Mapa interativo de exploração
Cada foto geotagged aparece em um mapa interativo MapLibre para que você possa navegar pela sua biblioteca por localização em vez de rolar por linhas do tempo infinitas.
Análise automática de EXIF
Tempo de captura, corpo da câmera, lente, distância focal, abertura e coordenadas GPS são extraídos no upload e indexados para filtragem e busca rápidas.
Geocodificação reversa
As coordenadas GPS são convertidas em nomes de lugares legíveis por humanos via Nominatim ou Mapbox, de modo que cada foto é automaticamente rotulada com a cidade e o país.
Fotos ao Vivo e em Movimento
O suporte nativo para Live Photos do iPhone e Motion Photos do Android preserva o vídeo curto junto com a foto, para que as memórias sejam reproduzidas como foram capturadas.
Sistemas de armazenamento flexíveis
Armazene os originais em disco local, qualquer armazenamento de objetos compatível com S3, ou OpenList — alterne os backends sem alterar a URL da galeria ou perder metadados.
Por que executar ChronoFrame na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.