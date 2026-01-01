ChronoFrame é uma galeria de fotos moderna de código aberto, construída para fotógrafos que desejam um lar bonito e com metadados para seu trabalho, sem entregá-lo a um serviço de nuvem. Construído em Nuxt 4 com um pipeline de imagem rápido, ele analisa automaticamente o EXIF no upload, faz a geocodificação reversa dos locais de captura, gera placeholders ThumbHash para carregamento instantâneo e suporta Live Photos e Motion Photos, além de JPEG, PNG e HEIC/HEIF.

Executar o ChronoFrame em seu VPS mantém originais em resolução total, coordenadas GPS e histórico de visualização sob seu controle — sem assinatura, sem limites por foto, sem varredura de terceiros. As fotos podem residir em disco local ou em qualquer bucket compatível com S3, e o mapa de exploração incluído transforma cada viagem em uma linha do tempo navegável de onde cada quadro foi capturado.