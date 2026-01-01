SolidInvoice é um aplicativo de faturamento de código aberto construído no framework Symfony, projetado para freelancers, consultores e pequenos negócios que precisam de uma ferramenta de faturamento limpa e focada, sem taxas mensais de SaaS. Ele cobre todo o fluxo de trabalho do orçamento ao recebimento: gerencie clientes e contatos, envie cotações que se convertem em faturas, rastreie pagamentos e configure impostos e moedas para corresponder à sua jurisdição.

Hospedar o SolidInvoice por conta própria em seu próprio VPS mantém os registros de clientes, histórico de faturas e dados de pagamento em uma infraestrutura que você controla — sem preços por usuário, sem taxas por fatura e sem acesso de terceiros a informações financeiras confidenciais. Um assistente de primeira execução o guia pela configuração do banco de dados e pela criação da conta de administrador inicial, e o serviço MySQL incluído armazena todos os dados transacionais por trás do HTTPS gerenciado pelo Traefik desde a primeira implantação.