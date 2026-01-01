Implante SolidInvoice com um clique.
Aplicativo de faturamento de código aberto baseado em Symfony para freelancers e pequenas empresas gerenciarem clientes, orçamentos e pagamentos.
Escolha um plano VPS para SolidInvoice
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com SolidInvoice
SolidInvoice é um aplicativo de faturamento de código aberto construído no framework Symfony, projetado para freelancers, consultores e pequenos negócios que precisam de uma ferramenta de faturamento limpa e focada, sem taxas mensais de SaaS. Ele cobre todo o fluxo de trabalho do orçamento ao recebimento: gerencie clientes e contatos, envie cotações que se convertem em faturas, rastreie pagamentos e configure impostos e moedas para corresponder à sua jurisdição.
Hospedar o SolidInvoice por conta própria em seu próprio VPS mantém os registros de clientes, histórico de faturas e dados de pagamento em uma infraestrutura que você controla — sem preços por usuário, sem taxas por fatura e sem acesso de terceiros a informações financeiras confidenciais. Um assistente de primeira execução o guia pela configuração do banco de dados e pela criação da conta de administrador inicial, e o serviço MySQL incluído armazena todos os dados transacionais por trás do HTTPS gerenciado pelo Traefik desde a primeira implantação.
SolidInvoice: principais recursos
Orçamentos e faturas
Emita orçamentos profissionais que se convertem em faturas com um clique, eliminando a entrada duplicada de dados em todo o fluxo de trabalho de vendas para faturamento.
Gerenciamento de clientes
Acompanhe clientes, contatos e saldos de crédito em um diretório central com histórico de faturas por cliente e saldos pendentes.
Faturas recorrentes
Agende faturas recorrentes para clientes com contrato de retenção e faturamento de assinatura, com geração automática no ciclo que você definir.
Acompanhamento de pagamento
Registre pagamentos parciais e totais contra faturas, com suporte integrado para gateways de pagamento plugáveis como Stripe e PayPal.
Multimoedas e impostos
Fature clientes internacionais na moeda local e configure múltiplas taxas de imposto para lidar com VAT, GST e estruturas fiscais regionais.
Feito em Symfony
Desenvolvido pelo maduro framework PHP Symfony, oferecendo uma base estável e extensível com um histórico de manutenção de longo prazo.
Por que executar SolidInvoice na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.