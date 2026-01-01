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Aplicativo de faturamento de código aberto baseado em Symfony para freelancers e pequenas empresas gerenciarem clientes, orçamentos e pagamentos.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com SolidInvoice

SolidInvoice é um aplicativo de faturamento de código aberto construído no framework Symfony, projetado para freelancers, consultores e pequenos negócios que precisam de uma ferramenta de faturamento limpa e focada, sem taxas mensais de SaaS. Ele cobre todo o fluxo de trabalho do orçamento ao recebimento: gerencie clientes e contatos, envie cotações que se convertem em faturas, rastreie pagamentos e configure impostos e moedas para corresponder à sua jurisdição.

Hospedar o SolidInvoice por conta própria em seu próprio VPS mantém os registros de clientes, histórico de faturas e dados de pagamento em uma infraestrutura que você controla — sem preços por usuário, sem taxas por fatura e sem acesso de terceiros a informações financeiras confidenciais. Um assistente de primeira execução o guia pela configuração do banco de dados e pela criação da conta de administrador inicial, e o serviço MySQL incluído armazena todos os dados transacionais por trás do HTTPS gerenciado pelo Traefik desde a primeira implantação.

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O que você pode criar com {name}

SolidInvoice: principais recursos

Orçamentos e faturas

Emita orçamentos profissionais que se convertem em faturas com um clique, eliminando a entrada duplicada de dados em todo o fluxo de trabalho de vendas para faturamento.

Gerenciamento de clientes

Acompanhe clientes, contatos e saldos de crédito em um diretório central com histórico de faturas por cliente e saldos pendentes.

Faturas recorrentes

Agende faturas recorrentes para clientes com contrato de retenção e faturamento de assinatura, com geração automática no ciclo que você definir.

Acompanhamento de pagamento

Registre pagamentos parciais e totais contra faturas, com suporte integrado para gateways de pagamento plugáveis como Stripe e PayPal.

Multimoedas e impostos

Fature clientes internacionais na moeda local e configure múltiplas taxas de imposto para lidar com VAT, GST e estruturas fiscais regionais.

Feito em Symfony

Desenvolvido pelo maduro framework PHP Symfony, oferecendo uma base estável e extensível com um histórico de manutenção de longo prazo.

Por que executar SolidInvoice na Hostinger?

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Gerenciador Docker integrado

Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
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Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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