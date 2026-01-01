Implante Pastefy com instalação em um clique.
Pastebin auto-hospedado com realce de sintaxe para mais de 100 linguagens, organização por pastas, proteção por senha e uma API REST para acesso programático.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Pastefy
Pastefy é uma plataforma pastebin auto-hospedada que oferece a desenvolvedores e equipes uma alternativa privada e rica em recursos aos serviços públicos de compartilhamento de código. Com realce de sintaxe para mais de 100 linguagens de programação, organização por pastas para coleções de snippets, pastes protegidos por senha e expiração configurável, ele cobre todos os cenários de compartilhamento de código sem enviar conteúdo sensível para servidores de terceiros. Uma API REST permite a criação programática de snippets a partir de pipelines de CI, editores e scripts de automação.
Hospedar o Pastefy em seu VPS mantém chaves de API, credenciais de banco de dados, configurações internas e lógica proprietária inteiramente dentro de sua infraestrutura. Você elimina os limites de tamanho e taxa dos serviços públicos de pastebin e ganha a capacidade de aplicar políticas personalizadas de retenção de dados que satisfaçam os requisitos de segurança e conformidade de sua organização.
Pastefy: principais recursos
Destaque de sintaxe
Suporta mais de 100 linguagens de programação e marcação com destaque preciso, tornando o código complexo legível durante revisões, sessões de depuração e programação em pares.
Colagens Protegidas por Senha
Proteja trechos sensíveis com uma senha para que apenas destinatários autorizados possam visualizar credenciais, arquivos de configuração ou código proprietário compartilhados durante a solução de problemas.
Organização de Pastas
Agrupe trechos relacionados em pastas e mantenha coleções selecionadas de modelos reutilizáveis, exemplos de configuração e implementações de referência.
Colar Expiração
Defina prazos de expiração para que informações sensíveis de depuração, tokens temporários e logs de incidentes sejam removidos automaticamente sem a necessidade de limpeza manual.
Acesso à API REST
Crie e recupere colagens programaticamente de pipelines de CI/CD, plugins de editor e scripts de automação com uma API REST simples.
Por que executar Pastefy na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.