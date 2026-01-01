Pastefy é uma plataforma pastebin auto-hospedada que oferece a desenvolvedores e equipes uma alternativa privada e rica em recursos aos serviços públicos de compartilhamento de código. Com realce de sintaxe para mais de 100 linguagens de programação, organização por pastas para coleções de snippets, pastes protegidos por senha e expiração configurável, ele cobre todos os cenários de compartilhamento de código sem enviar conteúdo sensível para servidores de terceiros. Uma API REST permite a criação programática de snippets a partir de pipelines de CI, editores e scripts de automação.

Hospedar o Pastefy em seu VPS mantém chaves de API, credenciais de banco de dados, configurações internas e lógica proprietária inteiramente dentro de sua infraestrutura. Você elimina os limites de tamanho e taxa dos serviços públicos de pastebin e ganha a capacidade de aplicar políticas personalizadas de retenção de dados que satisfaçam os requisitos de segurança e conformidade de sua organização.