Implante Monica com instalação em um clique.
Gerenciador de relacionamentos pessoais de código aberto para rastrear contatos, conversas e eventos da vida de forma privada.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Monica
Monica é um sistema de gerenciamento de relacionamento pessoal de código aberto construído com Laravel que ajuda você a lembrar de tudo o que é importante sobre as pessoas em sua vida. Documente contatos, conversas, aniversários, ideias de presentes, dívidas e eventos da vida em uma única interface privada disponível em 27 idiomas. Ao contrário das redes sociais e gerenciadores de contato em nuvem, Monica é projetada para auto-hospedagem para que seus dados mais pessoais nunca saiam da sua infraestrutura.
Como Monica armazena detalhes de relacionamento que você nunca confiaria a uma plataforma comercial — histórico de saúde familiar, conversas privadas, preferências pessoais — executá-lo em seu próprio servidor VPS garante soberania completa dos dados, sem publicidade, sem rastreamento comportamental e sem acesso de terceiros às suas informações.
Monica: principais recursos
Registro de Contatos
Registre cada conversa, atividade e interação com um contato, juntamente com notas e lembretes, para que nada importante seja esquecido.
Lembretes de Aniversário e Eventos
Configure lembretes por e-mail para aniversários, datas comemorativas e eventos personalizados, para que você nunca perca uma data importante em um relacionamento.
Controle de Presentes e Dívidas
Registre ideias de presentes e presentes passados por contato, e acompanhe dívidas e empréstimos informais para manter os relacionamentos livres de ambiguidades financeiras.
Mapeamento de Relacionamentos
Defina relacionamentos entre contatos e construa árvores genealógicas para entender e documentar as conexões entre as pessoas que você conhece.
Privacidade total
Todos os dados permanecem no seu VPS, sem acesso de terceiros, sem criação de perfil de anúncios e com controle total sobre backups e exportações.
Por que executar Monica na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.