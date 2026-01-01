Monica é um sistema de gerenciamento de relacionamento pessoal de código aberto construído com Laravel que ajuda você a lembrar de tudo o que é importante sobre as pessoas em sua vida. Documente contatos, conversas, aniversários, ideias de presentes, dívidas e eventos da vida em uma única interface privada disponível em 27 idiomas. Ao contrário das redes sociais e gerenciadores de contato em nuvem, Monica é projetada para auto-hospedagem para que seus dados mais pessoais nunca saiam da sua infraestrutura.

Como Monica armazena detalhes de relacionamento que você nunca confiaria a uma plataforma comercial — histórico de saúde familiar, conversas privadas, preferências pessoais — executá-lo em seu próprio servidor VPS garante soberania completa dos dados, sem publicidade, sem rastreamento comportamental e sem acesso de terceiros às suas informações.