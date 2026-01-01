Slink é uma plataforma de compartilhamento de imagens auto-hospedada, construída em torno de privacidade, propriedade e transparência. Ao contrário de hosts de imagens comerciais que escaneiam uploads para publicidade, reivindicam amplos direitos de licença ou impõem políticas de conteúdo arbitrárias, o Slink garante que você mantenha controle total sobre seu conteúdo visual — armazenado localmente em seu próprio servidor sem acesso de terceiros.

Auto-hospedar o Slink em seu VPS significa que suas imagens nunca saem da sua infraestrutura. A remoção automática de metadados EXIF remove coordenadas GPS, informações do dispositivo e carimbos de data/hora de cada upload, protegendo a privacidade por padrão. Com compressão configurável, fluxos de trabalho de aprovação de usuário e políticas de senha, o Slink oferece um ambiente profissional de compartilhamento de imagens nos seus próprios termos.