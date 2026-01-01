Implante Slink com instalação em um clique.
Plataforma de compartilhamento de imagens auto-hospedada que prioriza a privacidade, com remoção automática de dados EXIF e compressão configurável.
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O que você pode criar com Slink
Slink é uma plataforma de compartilhamento de imagens auto-hospedada, construída em torno de privacidade, propriedade e transparência. Ao contrário de hosts de imagens comerciais que escaneiam uploads para publicidade, reivindicam amplos direitos de licença ou impõem políticas de conteúdo arbitrárias, o Slink garante que você mantenha controle total sobre seu conteúdo visual — armazenado localmente em seu próprio servidor sem acesso de terceiros.
Auto-hospedar o Slink em seu VPS significa que suas imagens nunca saem da sua infraestrutura. A remoção automática de metadados EXIF remove coordenadas GPS, informações do dispositivo e carimbos de data/hora de cada upload, protegendo a privacidade por padrão. Com compressão configurável, fluxos de trabalho de aprovação de usuário e políticas de senha, o Slink oferece um ambiente profissional de compartilhamento de imagens nos seus próprios termos.
Slink: principais recursos
Remoção de Metadados EXIF
Remove automaticamente coordenadas GPS, informações do dispositivo e carimbos de data/hora de cada imagem carregada para proteger a privacidade por padrão.
Compressão Configurável
Defina a qualidade da compressão e os limites de tamanho de upload para equilibrar a fidelidade da imagem com a eficiência de armazenamento para o seu caso de uso específico.
Gerenciamento de usuários
Fluxos de trabalho de aprovação opcionais e políticas configuráveis de força de senha permitem que você controle quem pode fazer upload e compartilhar imagens.
Armazenamento Local
Todas as imagens são armazenadas diretamente no seu servidor VPS — sem buckets de nuvem, sem CDNs de terceiros, sem dependências externas para o seu conteúdo.
URLs Compartilháveis Únicas
Cada envio recebe uma URL exclusiva para facilitar o compartilhamento, concedendo aos destinatários acesso direto sem a necessidade de contas ou instalações de aplicativos.
Por que executar Slink na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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