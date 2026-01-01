Implante o Umami Analytics com instalação em um clique.
Alternativa de análise web de código aberto focada em privacidade ao Google Analytics, sem cookies e em conformidade com a LGPD por padrão.
Escolha um plano VPS para Umami Analytics
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Umami Analytics
O Umami é uma plataforma de análise de tráfego web rápida e de código aberto que rastreia o tráfego de sites sem cookies, rastreamento por impressão digital ou compartilhamento de dados entre sites. É compatível com o GDPR por padrão, tornando-o uma alternativa direta ao Google Analytics para equipes que priorizam a privacidade dos visitantes e a propriedade dos dados.
Hospedar o Umami em um VPS significa que todos os dados dos visitantes permanecem em sua infraestrutura, sem acesso de terceiros. Uma única instalação com banco de dados PostgreSQL pode rastrear múltiplos sites, eventos personalizados e campanhas UTM através de um painel limpo e em tempo real, acessível a toda a sua equipe.
Umami Analytics: principais recursos
Rastreamento sem cookies
Umami coleta análises sem cookies ou identificadores persistentes, garantindo a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) pronto para uso.
Suporte multi-site
Acompanhe sites ilimitados a partir de uma única instalação do Umami com painéis separados e dados isolados para cada propriedade.
Eventos personalizados
Rastreie cliques em botões, envios de formulários, downloads e qualquer interação personalizada do usuário além das visualizações de página padrão.
Painel em tempo real
Visualize contagens de visitantes em tempo real, páginas principais, fontes de referência e detalhamento de dispositivos, com atualizações em tempo real e sem recarregar a página.
Rastreamento de campanha UTM
Meça o desempenho de campanhas de marketing rastreando parâmetros UTM em todos os seus sites rastreados.
Por que executar Umami Analytics na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
Explore mais aplicativos para implantar
Plausible Analytics
O Plausible é uma alternativa leve ao Google Analytics, focada em privacidade e conformidade com a LGPD/GDPR
Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.