O Umami é uma plataforma de análise de tráfego web rápida e de código aberto que rastreia o tráfego de sites sem cookies, rastreamento por impressão digital ou compartilhamento de dados entre sites. É compatível com o GDPR por padrão, tornando-o uma alternativa direta ao Google Analytics para equipes que priorizam a privacidade dos visitantes e a propriedade dos dados.

Hospedar o Umami em um VPS significa que todos os dados dos visitantes permanecem em sua infraestrutura, sem acesso de terceiros. Uma única instalação com banco de dados PostgreSQL pode rastrear múltiplos sites, eventos personalizados e campanhas UTM através de um painel limpo e em tempo real, acessível a toda a sua equipe.