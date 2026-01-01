Maxun é uma plataforma de dados web de código aberto e sem código que permite extrair, coletar, rastrear e pesquisar a web sem escrever código. Usando um gravador visual, você simplesmente navega em um site e o Maxun transforma suas ações em um robô de extração reutilizável — nenhum conhecimento de programação é necessário. A extração com IA permite que você descreva em linguagem simples quais dados você deseja e os tenha recuperados automaticamente.

Hospedar o Maxun em seu próprio VPS coloca você no controle total de seus dados coletados, agendamento e integrações. A plataforma suporta a exportação para Google Sheets, Airtable e webhooks, e inclui um SDK e CLI completos para desenvolvedores que querem ir além. Esta implantação inclui PostgreSQL para persistência de dados e MinIO para armazenamento de arquivos, oferecendo a você uma configuração completa e pronta para produção.