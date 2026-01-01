Implante Maxun com um clique.
Plataforma de código aberto sem código para transformar qualquer site em fluxos de trabalho de extração de dados estruturados e automatizados.
Escolha um plano VPS para Maxun
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Maxun
Maxun é uma plataforma de dados web de código aberto e sem código que permite extrair, coletar, rastrear e pesquisar a web sem escrever código. Usando um gravador visual, você simplesmente navega em um site e o Maxun transforma suas ações em um robô de extração reutilizável — nenhum conhecimento de programação é necessário. A extração com IA permite que você descreva em linguagem simples quais dados você deseja e os tenha recuperados automaticamente.
Hospedar o Maxun em seu próprio VPS coloca você no controle total de seus dados coletados, agendamento e integrações. A plataforma suporta a exportação para Google Sheets, Airtable e webhooks, e inclui um SDK e CLI completos para desenvolvedores que querem ir além. Esta implantação inclui PostgreSQL para persistência de dados e MinIO para armazenamento de arquivos, oferecendo a você uma configuração completa e pronta para produção.
Maxun: principais recursos
Gravador descomplicado
Grave suas ações de navegação uma vez e Maxun as converte em um robô de extração repetível — sem necessidade de código.
Extração de Dados por IA
Descreva os dados que você deseja em linguagem natural e deixe a extração impulsionada por LLM localizá-los e estruturá-los para você.
Rastreamento da Web
Rastreie sites inteiros automaticamente, descobrindo e extraindo conteúdo de cada página relevante dentro do escopo definido.
Execuções Agendadas
Configure robôs para rodar em um cronograma e entregar dados estruturados atualizados para o destino escolhido sem intervenção manual.
Integrações Flexíveis
Exporte dados extraídos diretamente para o Google Sheets, Airtable ou qualquer endpoint de webhook com suporte de integração integrado.
Por que executar Maxun na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.