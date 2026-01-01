Hoppscotch é uma plataforma moderna e leve de desenvolvimento e teste de API que cobre todo o ciclo de vida da API — desde a criação e teste de requisições até a documentação e compartilhamento de coleções com sua equipe. Ela suporta REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events e WebRTC em uma única interface, com variáveis de ambiente, scripts de pré-requisição e opções avançadas de autenticação, incluindo OAuth 2.0.

Hospedar o Hoppscotch em seu VPS mantém todas as chaves de API, payloads de requisição e dados do espaço de trabalho da equipe inteiramente em sua infraestrutura, eliminando as preocupações com a privacidade de dados de clientes de API baseados em nuvem, ao mesmo tempo em que remove os custos de assinatura por usuário à medida que sua equipe cresce.