Implante o Hoppscotch com um clique.
Plataforma de desenvolvimento de API de código aberto com suporte para REST, GraphQL, WebSocket e colaboração em tempo real para equipes.
Escolha um plano VPS para Hoppscotch
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Hoppscotch
Hoppscotch é uma plataforma moderna e leve de desenvolvimento e teste de API que cobre todo o ciclo de vida da API — desde a criação e teste de requisições até a documentação e compartilhamento de coleções com sua equipe. Ela suporta REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events e WebRTC em uma única interface, com variáveis de ambiente, scripts de pré-requisição e opções avançadas de autenticação, incluindo OAuth 2.0.
Hospedar o Hoppscotch em seu VPS mantém todas as chaves de API, payloads de requisição e dados do espaço de trabalho da equipe inteiramente em sua infraestrutura, eliminando as preocupações com a privacidade de dados de clientes de API baseados em nuvem, ao mesmo tempo em que remove os custos de assinatura por usuário à medida que sua equipe cresce.
Hoppscotch: principais recursos
Teste Multi-Protocolo
Teste conexões REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events e WebRTC a partir de uma única interface unificada.
Espaços de Trabalho da Equipe
Compartilhe coleções e colabore em tempo real com colegas de equipe em espaços de trabalho compartilhados sem sair da sua infraestrutura privada.
Autenticação Avançada
Suporte integrado para OAuth 2.0, tokens Bearer, Autenticação Básica e chaves de API cobre praticamente todo esquema de autenticação.
Variáveis de ambiente
Alterne entre ambientes de desenvolvimento, teste e produção instantaneamente, sem editar os parâmetros de solicitação manualmente.
Gerenciamento de Coleção
Organize solicitações em coleções versionadas com suporte para importação e exportação para os formatos Postman e OpenAPI.
Por que executar Hoppscotch na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.