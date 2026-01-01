Cypht é um cliente de webmail modular, de código aberto, projetado para simplicidade e velocidade. Ao contrário de soluções de webmail pesadas, o Cypht agrega várias contas de e-mail IMAP e POP3, juntamente com feeds de notícias RSS/Atom, em uma única visualização de caixa de entrada unificada — oferecendo uma visão completa de suas comunicações sem alternar entre os serviços.

Construído em PHP com base no Alpine Linux, o Cypht funciona eficientemente em hardware modesto e armazena a configuração do usuário em um banco de dados para implantações multiusuário confiáveis. Sua arquitetura baseada em módulos significa que você carrega apenas os recursos de que precisa, mantendo a interface limpa e o tamanho reduzido.