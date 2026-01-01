Implante Cypht com um clique.
Cliente de webmail leve e de código aberto que unifica várias contas de e-mail e feeds de notícias em uma interface rápida.
Escolha um plano VPS para Cypht
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Cypht
Cypht é um cliente de webmail modular, de código aberto, projetado para simplicidade e velocidade. Ao contrário de soluções de webmail pesadas, o Cypht agrega várias contas de e-mail IMAP e POP3, juntamente com feeds de notícias RSS/Atom, em uma única visualização de caixa de entrada unificada — oferecendo uma visão completa de suas comunicações sem alternar entre os serviços.
Construído em PHP com base no Alpine Linux, o Cypht funciona eficientemente em hardware modesto e armazena a configuração do usuário em um banco de dados para implantações multiusuário confiáveis. Sua arquitetura baseada em módulos significa que você carrega apenas os recursos de que precisa, mantendo a interface limpa e o tamanho reduzido.
Cypht: principais recursos
Agregação de Múltiplas Contas
Conecte múltiplas contas de e-mail IMAP e POP3 em uma visualização unificada da caixa de entrada para um gerenciamento de e-mail mais rápido.
Integração do Feed de Notícias
Combine e-mail e feeds de notícias RSS/Atom em uma única interface, reduzindo o número de aplicativos que você precisa para se manter informado.
Arquitetura Modular
Habilite apenas os módulos que você precisa — contatos, calendários, pastas IMAP, filtros sieve e muito mais — mantendo a interface do usuário enxuta.
Sessões com Banco de dados
Armazena a configuração e as sessões do usuário no MariaDB para implantações multiusuário confiáveis e escaláveis.
Pegada Leve
Executado em Alpine Linux com Nginx e PHP empacotados em uma única imagem de ~290 MB, exigindo recursos mínimos de VPS.
Por que executar Cypht na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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