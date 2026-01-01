Implante o Logseq com instalação em um clique.
Base de conhecimento e organizador de ideias auto-hospedado e focado na privacidade, servido como um aplicativo web estático rápido, com notas armazenadas em sua pasta local controlada pelo navegador.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Logseq
O Logseq é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento e organização de código aberto com foco em privacidade — notas baseadas em blocos, links bidirecionais, diários, relacionamentos de notas em estilo gráfico e uma base de conhecimento consultável, tudo escrito em arquivos Markdown ou Org-mode no disco. O aplicativo web Logseq é um SPA estático que roda inteiramente no seu navegador; este modelo o auto-hospeda para que o JavaScript que alimenta suas notas venha de uma infraestrutura que você controla, em vez de um terceiro.
As notas são armazenadas localmente no seu navegador através da API de Acesso ao Sistema de Arquivos, o que significa que os dados nunca tocam o servidor que hospeda o SPA — perfeito para fluxos de trabalho "Eu confio na minha própria CDN", onde o usuário quer a UI do Logseq, mas não quer depender de logseq.com ou de qualquer provedor de sincronização em nuvem. Combine a implantação com o aplicativo de desktop Logseq, sincronização git ou sincronização de pastas iCloud/OneDrive para acesso entre dispositivos aos mesmos arquivos de nota.
Logseq: principais recursos
Organizador de tópicos baseado em blocos
Cada linha é um bloco arrastável com links bidirecionais, incorporações e referências — ideal para pensadores não lineares e fluxos de trabalho PKM.
Markdown e Org-mode
Notas são arquivos simples Markdown ou Org-mode armazenados em disco, de modo que permanecem editáveis em qualquer editor de texto e sobrevivem a qualquer futuro fim de vida do Logseq.
Diário
Páginas de notas diárias criam um registro de fluxo de consciência que revela padrões ao longo do tempo e vincula a páginas temáticas sem esforço.
Visualização em gráfico
Visualize as relações entre as notas como um gráfico interativo, facilitando a descoberta de conexões ocultas em uma base de conhecimento crescente.
Consultas e templates
Execute consultas Datalog em sua base de conhecimento e crie modelos reutilizáveis para anotações de reuniões, livros, projetos e fluxos de trabalho recorrentes.
Que prioriza a privacidade por natureza
O aplicativo web funciona inteiramente no lado do cliente; as notas ficam em uma pasta local controlada pelo navegador e nunca saem do seu dispositivo, a menos que você opte por sincronização Git ou outra camada de sincronização.
Por que executar Logseq na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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