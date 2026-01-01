O Logseq é uma plataforma de gerenciamento de conhecimento e organização de código aberto com foco em privacidade — notas baseadas em blocos, links bidirecionais, diários, relacionamentos de notas em estilo gráfico e uma base de conhecimento consultável, tudo escrito em arquivos Markdown ou Org-mode no disco. O aplicativo web Logseq é um SPA estático que roda inteiramente no seu navegador; este modelo o auto-hospeda para que o JavaScript que alimenta suas notas venha de uma infraestrutura que você controla, em vez de um terceiro.

As notas são armazenadas localmente no seu navegador através da API de Acesso ao Sistema de Arquivos, o que significa que os dados nunca tocam o servidor que hospeda o SPA — perfeito para fluxos de trabalho "Eu confio na minha própria CDN", onde o usuário quer a UI do Logseq, mas não quer depender de logseq.com ou de qualquer provedor de sincronização em nuvem. Combine a implantação com o aplicativo de desktop Logseq, sincronização git ou sincronização de pastas iCloud/OneDrive para acesso entre dispositivos aos mesmos arquivos de nota.