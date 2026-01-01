Countly é uma plataforma de análise e engajamento de código aberto, com foco em privacidade, confiada por milhares de equipes para rastrear o desempenho do produto e o comportamento do usuário em aplicativos móveis, web, desktop e IoT. Sua arquitetura baseada em plugins permite que você ative apenas o que precisa — desde rastreamento de sessão e relatórios de falhas até notificações push e configuração remota — sem sobrecarregar sua implantação.

Hospedar o Countly por conta própria oferece controle total sobre seus dados de análise, sem compartilhamento de dados com terceiros, sem limites de amostragem e sem preços por evento. Execute-o em seu próprio VPS para manter dados sensíveis de comportamento do usuário inteiramente dentro de sua infraestrutura e atender aos requisitos de conformidade com GDPR e privacidade.