Implante Countly em uma instalação com um clique.
Plataforma de análise de produto com foco em privacidade para rastrear jornadas de usuário em aplicativos móveis, web e desktop.
Escolha um plano VPS para Countly
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Countly
Countly é uma plataforma de análise e engajamento de código aberto, com foco em privacidade, confiada por milhares de equipes para rastrear o desempenho do produto e o comportamento do usuário em aplicativos móveis, web, desktop e IoT. Sua arquitetura baseada em plugins permite que você ative apenas o que precisa — desde rastreamento de sessão e relatórios de falhas até notificações push e configuração remota — sem sobrecarregar sua implantação.
Hospedar o Countly por conta própria oferece controle total sobre seus dados de análise, sem compartilhamento de dados com terceiros, sem limites de amostragem e sem preços por evento. Execute-o em seu próprio VPS para manter dados sensíveis de comportamento do usuário inteiramente dentro de sua infraestrutura e atender aos requisitos de conformidade com GDPR e privacidade.
Countly: principais recursos
Rastreamento multiplataforma
Colete sessões, eventos e jornadas do usuário de aplicativos móveis (iOS, Android), web e desktop usando SDKs oficiais para React Native, Flutter, Unity e muito mais.
Relatório de falhas
Capture e analise erros e falhas em todas as plataformas, com rastreamentos de pilha completos e contagem de usuários afetados para ajudar a priorizar as correções.
Notificações push
Envie notificações push direcionadas para usuários iOS e Android diretamente do painel, com segmentação de público e rastreamento de entrega.
Configuração remota
Atualize o comportamento do aplicativo em tempo real sem lançar uma nova versão, usando pares de chave-valor de configuração remota vinculados a segmentos de usuários específicos.
Central de Conformidade
Gerencie o consentimento da Regulação Geral de Proteção de Dados (GDPR) e as solicitações de titulares de dados — incluindo exportação e exclusão de dados — a partir de uma única interface integrada.
Por que executar Countly na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise Node.js auto-hospedada para rastreamento de sites com foco em privacidade.