O Casdoor é uma plataforma de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) de código aberto que atua como um servidor de autenticação centralizado para suas aplicações. Desenvolvido com suporte nativo para OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML e LDAP, ele permite que qualquer aplicação delegue o login do usuário a um único serviço confiável — eliminando sistemas de login por aplicação e fornecendo aos usuários um único conjunto de credenciais em toda a sua pilha de tecnologia.

A auto-hospedagem do Casdoor mantém as credenciais e os dados de sessão dos seus usuários totalmente sob seu controle, sem precificação por usuário e sem dependência de fornecedor. Autenticação multifator integrada, integrações de login social e permissões granulares via Casbin o tornam uma plataforma de identidade completa para equipes de qualquer tamanho.