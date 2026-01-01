Implante o Casdoor com um clique.
Plataforma open source de gerenciamento de identidade e acesso com OAuth 2.0, OIDC e SAML para login único centralizado.
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O que você pode criar com Casdoor
O Casdoor é uma plataforma de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) de código aberto que atua como um servidor de autenticação centralizado para suas aplicações. Desenvolvido com suporte nativo para OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML e LDAP, ele permite que qualquer aplicação delegue o login do usuário a um único serviço confiável — eliminando sistemas de login por aplicação e fornecendo aos usuários um único conjunto de credenciais em toda a sua pilha de tecnologia.
A auto-hospedagem do Casdoor mantém as credenciais e os dados de sessão dos seus usuários totalmente sob seu controle, sem precificação por usuário e sem dependência de fornecedor. Autenticação multifator integrada, integrações de login social e permissões granulares via Casbin o tornam uma plataforma de identidade completa para equipes de qualquer tamanho.
Casdoor: principais recursos
Protocolos SSO Universais
O suporte a OAuth 2.0, OpenID Connect e SAML permite que o Casdoor atue como o provedor de identidade para praticamente qualquer aplicação pronta para uso.
Autenticação de múltiplos fatores
Provedores de login social
Conectores integrados para GitHub, Google, Microsoft e dezenas de outros provedores permitem que os usuários façam login com contas existentes.
Controle de acesso granular
As políticas de ACL, RBAC e ABAC com tecnologia Casbin controlam exatamente quais usuários e funções podem acessar quais recursos em toda a sua pilha.
Suporte a múltiplas organizações
Gerencie múltiplas organizações isoladas com pools de usuários, aplicações e políticas separadas a partir de uma única instância do Casdoor.
Por que executar Casdoor na Hostinger?
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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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