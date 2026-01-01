NSQ é uma plataforma de mensagens distribuídas em tempo real originalmente construída na Bitly para lidar com bilhões de mensagens por dia. Ao contrário dos brokers tradicionais, o NSQ funciona como um cluster descentralizado de pequenos daemons — não há um único gargalo de broker, nenhum nó mestre e nenhum estado compartilhado — assim, produtores e consumidores podem escalar horizontalmente sem reconfiguração.

Hospedar o NSQ em seu próprio VPS mantém fluxos de eventos de alto volume, telemetria e pipelines de tarefas assíncronas dentro de sua infraestrutura, sem taxas por mensagem e sem limitação de serviço gerenciado. O painel de administração web incluído oferece visibilidade em tempo real sobre tópicos, canais e taxas de mensagens, enquanto o serviço de descoberta lookupd elimina a necessidade de endereços de broker codificados em sua frota.