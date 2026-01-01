Implante o NSQ com instalação em um clique.
Plataforma de mensagens distribuídas em tempo real, projetada para tolerância a falhas e streaming de alta vazão em escala.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com NSQ
NSQ é uma plataforma de mensagens distribuídas em tempo real originalmente construída na Bitly para lidar com bilhões de mensagens por dia. Ao contrário dos brokers tradicionais, o NSQ funciona como um cluster descentralizado de pequenos daemons — não há um único gargalo de broker, nenhum nó mestre e nenhum estado compartilhado — assim, produtores e consumidores podem escalar horizontalmente sem reconfiguração.
Hospedar o NSQ em seu próprio VPS mantém fluxos de eventos de alto volume, telemetria e pipelines de tarefas assíncronas dentro de sua infraestrutura, sem taxas por mensagem e sem limitação de serviço gerenciado. O painel de administração web incluído oferece visibilidade em tempo real sobre tópicos, canais e taxas de mensagens, enquanto o serviço de descoberta lookupd elimina a necessidade de endereços de broker codificados em sua frota.
NSQ: principais recursos
Topologia descentralizada
Execute daemons nsqd co-localizados com os produtores e use nsqlookupd para descoberta — sem ponto único de falha e sem um broker central para gargalo de throughput.
Entrega pelo menos uma vez
Filas de mensagens persistentes com transbordamento de disco garantem que as mensagens sobrevivam a interrupções de consumidores e picos de tráfego sem perder eventos.
Fan-out de canal
Tópicos transmitidos para múltiplos canais independentes, permitindo que diferentes grupos de consumidores processem o mesmo fluxo de eventos em paralelo sem coordenação.
Interface de administração em tempo real
O painel nsqadmin baseado em navegador exibe taxas de mensagens em tempo real, profundidade por canal e estatísticas por nó, para que você possa solucionar problemas de fluxos sem ferramentas CLI.
Clientes HTTP e TCP
Bibliotecas cliente nativas em Go, Python, Java, Node.js e muito mais, além de uma API HTTP simples para publicação — integre de qualquer linguagem sem um protocolo personalizado.
Por que executar NSQ na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
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Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
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