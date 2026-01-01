Spoolman é um aplicativo web auto-hospedado para gerenciar carretéis de filamento para impressão 3D. Ele oferece a fabricantes e fazendas de impressão um inventário central de cada carretel — rastreando peso, material, cor, fabricante e filamento restante para que você nunca comece uma impressão sem material suficiente. Ao contrário de planilhas ou notas adesivas, o Spoolman armazena tudo em um banco de dados SQLite leve, expõe uma API REST limpa para integração com Klipper e Moonraker, e fornece uma interface web acessível de qualquer navegador em sua rede.

Auto-hospedar o Spoolman em seu próprio VPS mantém todos os dados de inventário privados e sempre acessíveis, sem taxas de assinatura ou compartilhamento de dados com terceiros. Atualizações WebSocket em tempo real significam que cada cliente conectado vê as alterações do inventário instantaneamente.