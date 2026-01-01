Implante o Spoolman com um clique.
Rastreador de rolos de filamento autogerenciado para entusiastas de impressão 3D gerenciarem inventário, consumo e etiquetas de código QR.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Spoolman
Spoolman é um aplicativo web auto-hospedado para gerenciar carretéis de filamento para impressão 3D. Ele oferece a fabricantes e fazendas de impressão um inventário central de cada carretel — rastreando peso, material, cor, fabricante e filamento restante para que você nunca comece uma impressão sem material suficiente. Ao contrário de planilhas ou notas adesivas, o Spoolman armazena tudo em um banco de dados SQLite leve, expõe uma API REST limpa para integração com Klipper e Moonraker, e fornece uma interface web acessível de qualquer navegador em sua rede.
Auto-hospedar o Spoolman em seu próprio VPS mantém todos os dados de inventário privados e sempre acessíveis, sem taxas de assinatura ou compartilhamento de dados com terceiros. Atualizações WebSocket em tempo real significam que cada cliente conectado vê as alterações do inventário instantaneamente.
Spoolman: principais recursos
Rastreamento de estoque de carretéis
Registre o fabricante, material, cor, peso e filamento restante de cada carretel para que você sempre saiba o que está disponível antes de iniciar uma impressão.
Integração Klipper e Moonraker
A REST API se integra nativamente com Klipper e Moonraker para que sua impressora 3D possa registrar o consumo de filamento automaticamente, sem registro manual.
Gerador de etiquetas de código QR
Imprima etiquetas QR adesivas para cada carretel — uma leitura rápida de qualquer navegador móvel exibe o perfil completo do material e o peso restante.
Atualizações WebSocket em tempo real
Alterações de inventário são enviadas para todos os clientes conectados instantaneamente via WebSockets, mantendo painéis e segmentadores sincronizados sem a necessidade de atualização manual.
Múltiplos backends de banco de dados
Usa por padrão SQLite de configuração zero para configurações de usuário único, com suporte opcional a PostgreSQL e MariaDB para fazendas de impressão compartilhadas e maiores volumes de escrita.
Por que executar Spoolman na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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