Implante o Grafana com um clique.
Plataforma líder de observabilidade de código aberto para visualizar métricas, logs e traces de qualquer fonte de dados.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Grafana
O Grafana é a plataforma de observabilidade de código aberto mais popular do mundo, utilizada por mais de 20 milhões de usuários para transformar dados de séries temporais em painéis acionáveis. Ele se conecta a mais de 100 fontes de dados — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, provedores de nuvem e muito mais — permitindo que as equipes visualizem e alertem sobre dados de todos os cantos de sua infraestrutura em uma única interface unificada.
Hospedar o Grafana em seu próprio VPS elimina taxas de saída da nuvem e preços por assento, mantendo as configurações do painel, histórico de consultas e dados de métricas inteiramente dentro de sua própria infraestrutura — essencial para ambientes sensíveis à conformidade e equipes que monitoram sistemas internos que não são acessíveis pela internet pública.
Grafana: principais recursos
100+ Fontes de dados
Conecte o Grafana a Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, MySQL, provedores de nuvem e dezenas de outros sem escrever adaptadores personalizados.
Biblioteca de Visualização Rica
Escolha entre gráficos, mapas de calor, histogramas, geomapas, painéis de estatísticas e centenas de plugins da comunidade para apresentar cada métrica no formato mais intuitivo.
Alertas Poderosos
Defina alertas baseados em limite ou de detecção de anomalias e encaminhe notificações para Slack, PagerDuty, e-mail, webhooks e muito mais a partir de um único motor de alerta.
Templates de Painel
Use variáveis e consultas de modelo para construir um único painel reutilizável que filtra dinamicamente por host, serviço, região ou qualquer outra dimensão.
Observabilidade Unificada
Correlacione métricas, logs e rastreamentos distribuídos lado a lado em uma única plataforma, reduzindo o tempo médio para diagnosticar e resolver incidentes.
Por que executar Grafana na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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