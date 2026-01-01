O Grafana é a plataforma de observabilidade de código aberto mais popular do mundo, utilizada por mais de 20 milhões de usuários para transformar dados de séries temporais em painéis acionáveis. Ele se conecta a mais de 100 fontes de dados — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, provedores de nuvem e muito mais — permitindo que as equipes visualizem e alertem sobre dados de todos os cantos de sua infraestrutura em uma única interface unificada.

Hospedar o Grafana em seu próprio VPS elimina taxas de saída da nuvem e preços por assento, mantendo as configurações do painel, histórico de consultas e dados de métricas inteiramente dentro de sua própria infraestrutura — essencial para ambientes sensíveis à conformidade e equipes que monitoram sistemas internos que não são acessíveis pela internet pública.