Tandoor Recipes é uma plataforma de gerenciamento de receitas de código aberto e rica em recursos para organizar sua vida culinária. Importe receitas de qualquer site, planeje refeições semanais, gere listas de compras e compartilhe livros de receitas com a família — tudo a partir de uma interface web limpa e acessível em qualquer dispositivo. Desenvolvido pela comunidade de auto-hospedagem, ele coloca sua coleção de receitas sob seu controle, sem anúncios, assinaturas ou coleta de dados.

Auto-hospedar o Tandoor em seu VPS mantém todas as suas receitas, planos de refeições e listas de compras privadas e acessíveis de qualquer lugar. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados confiável e integração HTTPS do Traefik. O primeiro usuário a se registrar se torna o administrador — desative os registros públicos após criar sua conta.