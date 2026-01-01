Até 70% de desconto no Tandoor Recipes

Gerenciador de receitas autogerenciado com planejamento de refeições, listas de compras e organização de livros de receitas.

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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registros do contêiner
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Servidores em várias partes do mundo
Domínio grátis por 1 ano
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Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

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O que você pode criar com Tandoor Recipes

Tandoor Recipes é uma plataforma de gerenciamento de receitas de código aberto e rica em recursos para organizar sua vida culinária. Importe receitas de qualquer site, planeje refeições semanais, gere listas de compras e compartilhe livros de receitas com a família — tudo a partir de uma interface web limpa e acessível em qualquer dispositivo. Desenvolvido pela comunidade de auto-hospedagem, ele coloca sua coleção de receitas sob seu controle, sem anúncios, assinaturas ou coleta de dados.

Auto-hospedar o Tandoor em seu VPS mantém todas as suas receitas, planos de refeições e listas de compras privadas e acessíveis de qualquer lugar. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados confiável e integração HTTPS do Traefik. O primeiro usuário a se registrar se torna o administrador — desative os registros públicos após criar sua conta.

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O que você pode criar com {name}

Tandoor Recipes: principais recursos

Importar receita

Importe receitas de qualquer site com análise automática de ingredientes, instruções e informações nutricionais.

Planejamento de refeições

Planeje as refeições da semana com um calendário de arrastar e soltar e gere automaticamente listas de compras a partir de receitas planejadas.

Listas de compras

Crie e compartilhe listas de compras que combinam ingredientes de várias receitas com fusão automática de quantidades.

Organização de livro de receitas

Organize receitas em livros de receitas, marque com palavras-chave e pesquise instantaneamente em toda a sua coleção.

Compartilhamento multi-usuário

Compartilhe espaços de receitas com membros da família, cada um com seus próprios planos de refeição e listas de compras.

Acompanhamento nutricional

Acompanhe calorias e macronutrientes por receita com dados nutricionais de receitas importadas ou entrada manual.

Por que executar Tandoor Recipes na Hostinger?

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Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.

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Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.

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Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.

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Hospedagem VPS Docker confiável

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀

Noel
Noel

Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.

Omkar
Omkar

Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.

Martin K
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A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.

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