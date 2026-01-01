Gerenciador de receitas autogerenciado com planejamento de refeições, listas de compras e organização de livros de receitas.
Escolha um plano VPS para Tandoor Recipes
Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Tandoor Recipes
Tandoor Recipes é uma plataforma de gerenciamento de receitas de código aberto e rica em recursos para organizar sua vida culinária. Importe receitas de qualquer site, planeje refeições semanais, gere listas de compras e compartilhe livros de receitas com a família — tudo a partir de uma interface web limpa e acessível em qualquer dispositivo. Desenvolvido pela comunidade de auto-hospedagem, ele coloca sua coleção de receitas sob seu controle, sem anúncios, assinaturas ou coleta de dados.
Auto-hospedar o Tandoor em seu VPS mantém todas as suas receitas, planos de refeições e listas de compras privadas e acessíveis de qualquer lugar. Esta implantação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados confiável e integração HTTPS do Traefik. O primeiro usuário a se registrar se torna o administrador — desative os registros públicos após criar sua conta.
Tandoor Recipes: principais recursos
Importar receita
Importe receitas de qualquer site com análise automática de ingredientes, instruções e informações nutricionais.
Planejamento de refeições
Planeje as refeições da semana com um calendário de arrastar e soltar e gere automaticamente listas de compras a partir de receitas planejadas.
Listas de compras
Crie e compartilhe listas de compras que combinam ingredientes de várias receitas com fusão automática de quantidades.
Organização de livro de receitas
Organize receitas em livros de receitas, marque com palavras-chave e pesquise instantaneamente em toda a sua coleção.
Compartilhamento multi-usuário
Compartilhe espaços de receitas com membros da família, cada um com seus próprios planos de refeição e listas de compras.
Acompanhamento nutricional
Acompanhe calorias e macronutrientes por receita com dados nutricionais de receitas importadas ou entrada manual.
Por que executar Tandoor Recipes na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Gerenciador Docker integrado
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.