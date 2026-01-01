Implante Linkwarden com instalação em um clique.
Gerenciador de favoritos colaborativo que arquiva snapshots completos de páginas da web para que os links salvos nunca fiquem inativos.
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Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais
O que você pode criar com Linkwarden
Linkwarden é um gerenciador de favoritos auto-hospedado que resolve o problema de links quebrados arquivando automaticamente snapshots de páginas completas — incluindo imagens e formatação — no momento em que você salva um link. Seus favoritos permanecem legíveis anos depois, independentemente do que aconteça com a URL original. Coleções, tags, destaques e anotações permitem que você construa bases de conhecimento estruturadas em vez de listas simples de links.
Hospedar o Linkwarden por conta própria oferece arquivamento ilimitado, limitado apenas pelo armazenamento do seu VPS, privacidade completa sobre seus padrões de navegação e nenhum risco de perder anos de favoritos selecionados devido a um serviço de nuvem ser desativado ou mudar seu modelo de precificação.
Linkwarden: principais recursos
Arquivamento de Página Completa
Captura automaticamente snapshots completos da página com imagens para que o conteúdo salvo seja preservado mesmo quando os sites originais ficam offline.
Coleções & Tags
Organize seus favoritos em coleções nomeadas com tags personalizadas e anotações para bases de conhecimento estruturadas e pesquisáveis.
Colaboração multiusuário
Compartilhe coleções com colegas de equipe e controle o acesso com permissões por usuário para pesquisa em equipe e compartilhamento de conhecimento.
Pesquisa de texto completo
Pesquise em conteúdo de página arquivado, títulos, descrições e anotações para encontrar qualquer coisa na sua coleção instantaneamente.
Extensões do Navegador
Salve páginas diretamente do Chrome ou Firefox com um clique, com a extensão capturando o conteúdo antes que ele desapareça.
Por que executar Linkwarden na Hostinger?
Publique com um clique
Coloque seu aplicativo no ar de forma rápida com uma configuração pronta. Sem instalação manual ou etapas complexas.
Segurança garantida
Suas aplicações protegidas o tempo todo com firewall integrado, proteção contra DDoS e monitoramento contínuo.
Gerenciador Docker integrado
Execute e gerencie vários contêineres Docker a partir de um único local. Implante, atualize e monitore seus projetos de forma simples.
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Hospedagem VPS Docker confiável
Estou muito satisfeito com a hospedagem VPS da Hostinger! O tempo de atividade deles é excelente, mantendo meu site sempre funcionando sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipe de suporte técnico foi rápida, experiente e muito prestativa.
Na Hostinger tudo funciona perfeitamente, desde o chatbot de IA até o suporte humano quando você precisa. Ah, e o VPS é simplesmente incrível, sem instabilidades. Parabéns à equipe de desenvolvimento e a todos pelo excelente trabalho. Continuem assim! 🚀
Finalmente um VPS que realmente entrega o que promete! Excelente custo-benefício, painel intuitivo que facilita o dia a dia, backups confiáveis, suporte eficiente e muita estabilidade. Uma hospedagem sólida, segura e feita para quem busca tranquilidade.
Entrei em contato com o suporte da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n auto-hospedada e fiquei muito impressionado. Kodee e Mohammad, da equipe de suporte, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ajudar com o upgrade do N8N no meu VPS da Hostinger. Muito profissional e entende do assunto. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é confiável em todos os sentidos. Sempre rápido, estável e funcionando sem interrupções. Nunca ficou fora do ar nem apresentou travamentos.
A empresa está indo muito bem, e estou satisfeito com os serviços que uso. Não é tão caro quanto outras opções de VPS, e os planos têm preços realmente excelentes.
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Servidor de sincronização Anki auto-hospedado com suporte a múltiplos usuários, backups e painel web