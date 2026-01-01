Linkwarden é um gerenciador de favoritos auto-hospedado que resolve o problema de links quebrados arquivando automaticamente snapshots de páginas completas — incluindo imagens e formatação — no momento em que você salva um link. Seus favoritos permanecem legíveis anos depois, independentemente do que aconteça com a URL original. Coleções, tags, destaques e anotações permitem que você construa bases de conhecimento estruturadas em vez de listas simples de links.

Hospedar o Linkwarden por conta própria oferece arquivamento ilimitado, limitado apenas pelo armazenamento do seu VPS, privacidade completa sobre seus padrões de navegação e nenhum risco de perder anos de favoritos selecionados devido a um serviço de nuvem ser desativado ou mudar seu modelo de precificação.